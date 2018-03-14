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Meclis kulisindeki kavga için muhakkik görevlendirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı, Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili muhakkik tayin etti ve olaya karıştığı iddia edilenler hakkında idari inceleme başlattı

TBMM Başkanlığı, Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin etti, olaya karıştığı iddia edilenler hakkında idari inceleme başlattı.

TBMM Başkanlığı, Genel Kurul çalışmaları sırasında yaşanan olaylar ve bununla ilgili basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, TBMM'nin, milli iradenin tecelli ettiği ve milletin, kendi içinden seçerek gönderdiği temsilcilerin, milletvekillerinin oluşturduğu yüce bir makam olduğu ifade edildi.

Milletvekillerinin seçilerek geldikleri TBMM'de, bu şerefli görevlerini yasama ve denetim faaliyetlerinde yer alarak yerine getirdiği belirtilen açıklamada, TBMM'nin, "milletin gözbebeği" olduğu bildirildi.

- "Meclis bir kavga yeri değildir"

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TBMM'de yaşananlar göz önündedir. Aziz milletimiz, burada yaşananları yakinen takip etmektedir. TBMM'nin ve milletvekillerimizin topluma örnek olmak gibi bir görev ve sorumluluğu da vardır.
Meclis faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı ortamlar, Genel Kurul ve komisyon çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sırasında bazen hararetli tartışmalar olmakta, hatta hiç istenmeyen ve kabul edilmesi mümkün olmayan sataşma ve olaylar yaşanabilmektedir. Bu tür olaylar, dünya parlamentolarında da meydana gelmektedir. Ancak böyle olayların bizim parlamentomuzda olmamasını sağlamak görevlerimizdendir. Meclis bir kavga yeri değildir. Düşünceler farklı olabilir ve fikirler çatışabilir ancak bu asla bir kavganın sebebi olmamalıdır.
Kürsüden aziz milletimize hitap edildiği dikkate alınmalı ve çatışmadan uzak, nezih bir üslup tercih edilmelidir. Demokrasi kültürümüz geliştikçe, yaşanan bu tür üzücü olayların ortadan kalkacağı muhakkaktır.

TBMM Başkanlığı tarafından, Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin edilmiştir. Olaya karıştığı iddia edilenler hakkında gerekli idari incelemeler başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli mercilere intikal etmesi halinde yetkili makamlarca gereğinin yapılacağı da kuşkusuzdur."

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