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"Meclis sohbetleri" başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 17:06 | Son Güncelleme

"Meclis Sohbetleri"nin ilki, TBMM Başkanı Kahraman, eski ve yeni milletvekilleri, devlet protokolüne mensup zevatın ve yabancı misyon şeflerinin katılımıyla, 21 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek

Parlamento'da, "Meclis Sohbetleri" başlıyor.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından her ayın son çarşamba günü
düzenlenmesi kararlaştırılan "Meclis Sohbetleri"nin ilki, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın teşrifleri ile tüm dönem milletvekilleri, devlet protokolüne mensup zevatın ve yabancı misyon şeflerinin katılımıyla, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Oturum başkanlığını 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın yapacağı programa, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TBMM Bilim Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve gazeteci-yazar Avni Özgürel konuşmacı olarak katılacak.

Misafirlerin, Tören Alt Salonu'ndan alınacağı program, saat 19.00'da verilecek kokteylin ardından, saat 20.00'de Tören Salonu'nda başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis sohbetleri Milletvekili TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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