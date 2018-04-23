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"Meclis Sohbetleri" devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu tarafından düzenlenen sohbetin bu ayki konusu, "Milli Egemenlik" olacak

Meclis Sohbetleri'nde bu ay "Milli Egemenlik" konuşulacak.

TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımları ile gerçekleştirilen sohbetin bu ayki "Milli Egemenlik" başlıklı oturumunu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yönetecek.

Sohbete Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Acun ile gazeteci-yazar Rahim Er konuşmacı olarak katılacak.

Program, 25 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis sohbetleri milli egemenlik

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