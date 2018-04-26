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Meclis sohbetlerinin üçüncüsü düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

TBMM’de düzenlenen Meclis Sohbetlerine katılan Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, "Tarihimizin ilk büyük felaketi 12 Eylül 1683’tür.

TBMM’de düzenlenen Meclis Sohbetlerine katılan Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, "Tarihimizin ilk büyük felaketi 12 Eylül 1683’tür. Tarihin küstüğü an olarak 12 Eylül 1683’te bu harbi kaybederiz. Bundan sonra gerilemeler, kayıplar başlar." dedi.
Meclis sohbetlerinin üçüncüsü TBMM tören salonunda düzenlendi. Söyleşiye, ev sahibi sıfatıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile diğer yetkililer katıldı.
Milli Eğitim Balkanı İsmet Yılmaz, egemenliğin ne olduğunun çerçevesinin Anayasa ile çizildiğini belirterek, egemenliğin ilk meşru kaynağının ve sahibinin millet olduğunu, millet iradesinin fertlerin iradesinin bir araya gelmesi ve bunların kaynaşmasından oluştuğunu kaydetti.
Türk Tarih Kurulu Prof. Dr. Refik Turan, "Milli egemenlik tabiri Cumhuriyet. Milli egemenlikten kasıt Cumhurun yetki verdiği irade sistemi. Devlet büyük baht, servet. Devlet insanın en temel hakkı olarak kabul edilmiş, yaşama hakkını güvence altına alan siyasi güç. Devlet insana hayat güvencesi vermenin yanı sıra kabiliyet, gayret ve yerine göre bedel ödeyen, itibar kazandıran hakem güç" ifadelerini kullandı.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Acun, Fransız İhtilali ile milli egemenliğin başladığını söyleyerek, "Milli egemenlik, devleti kuran ve yöneten en üst gücün bir şahsa veya zümreye değil, millete ait olmasıdır. Bu üstün güç karar alma yetkisidir. Mili hakimiyet kavramı 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda kullanıldığını ve kanunun birinci maddesinde zikredildiğini görüyoruz. Henüz Cumhuriyet kurulmamıştır, kurulmadığı halde Cumhuriyetin dayanacağı temel burada açıklanmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İrade şekli halkın bizzat yönetmesi ilkesine dayanır" şeklinde konuştu.
Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, şöyle konuştu:
"Bize göre tarihimizin ilk büyük felaketi 12 Eylül 1683’tür. 12 Eylül 1683’te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana’yı kuşatır. Osmanlı koruyan eldir, himaye eden eldir. Viyana düşmek üzeredir. Fethedilmiştir, bir tek merkez kalmıştır. Tam o sırada yukarıdaki tepelerden Haçlı orduları akın ederler. Tarihin küstüğü an olarak 12 Eylül 1683’te bu harbi kaybederiz. Bundan sonra gerilemeler, kayıplar başlar."
Sened-i İttifak’ın ilk Anayasa tecrübesi olduğunu söyleyen Er, 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nın yayınlandığını belirtti.

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