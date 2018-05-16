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Meclis tatile girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girdi - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "Nasıl 1920'de bu Gazi Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduysa 2016 yılında da bu Meclis, kahraman milletvekillerinin vasıtasıyla darbecileri önledi"

Meclis, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girdi.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin oylaması öncesi siyasi parti temsilcileri söz alarak 26. Yasama Dönemi'nin son konuşmalarını yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün itibarıyla 26. Dönem'in sonuna geldiklerini belirterek, 26. Dönem'de tarihi günler yaşandığını ve aynı zamanda üzüldükleri günlerin de olduğunu söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 26. Dönem boyunca tüm Türkiye'nin aslında derin acılar yaşadığını öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bir dönemi tamamladıklarını belirterek, "15 Temmuz gecesi bir hain darbe girişimine hep beraber direnmenin gururunu taşıyoruz ama ardından 20 Temmuz'da bir sivil darbeye boyun eğmenin ve Meclisin yetkilerinin bir saraya devredilmesinin ayıbını da taşıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Kahraman milletvekilleri..."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 26. Dönem'de iyi ve kötü günlerinin olduğunu söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde kahraman milletvekillerinin Meclis'te kahramanca durduklarına şahitlik ettiklerini anımsatan Elitaş, şöyle devam etti:

"Nasıl 1920'de bu Gazi Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduysa 2016 yılında da bu Meclis, kahraman milletvekillerinin vasıtasıyla darbecileri önledi. Milletin verdiği yetkiyle Türkiye'nin işgal edilmesine 'dur' deme imkanını bulmuş oldu. Kahraman, gazi Meclisin değerli milletvekillerine, siz kahramanlara milletim adına şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. 26. Dönem parlamentosu şapkasını alıp gitmek yerine parlamentoda nöbetini tutarak, lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte darbecilere 'dur' deyip, bundan sonra darbe yapma hevesleri olanların önündeki heveslerini alıp götürmüştür."

- "Bedenleriyle Meclise kalkan oldular"

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ise bu dönem parlamentosunun cumhuriyet tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birisini yaşadığını kaydetti. Tüzün, "Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bu Gazi Meclis, 15 Temmuz akşamı dünya tarihinde nadir görülecek doğrudan bir saldırıya maruz kaldı. 26. Dönem'in milletvekilleri geçmişte olduğu gibi büyük bir direnç ve azimle demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktılar. Bedenleri ile Meclise kalkan oldular." dedi.

Milletvekilleri ramazan ayının ilk iftarını ise Genel Kurul'da su içerek açtı.

Milletvekilleri, Meclisin kapanmasının ardından birbirleriyle tokalaştı ve toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mecliste, yasalaşan söz konusu teklif, parlamenter sistemin kabul edilen son kanunu olma özelliğini taşıyor.

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