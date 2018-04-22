Meclis'te 16 yıl sonra bir ilk

İYİ Parti, CHP'li 15 vekilin istifa edip kendi sıralarına katılmasıyla TBMM'de grup kurmak için yeterli olan 20 sandalyeye ulaştı. Böylece AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sonra Meclis'te grubu olan beşinci parti İYİ Parti oldu.

EN SON 1999 SEÇİMLERİNDEN SONRA OLUŞMUŞTU

Beş partili Meclis en son 1999 seçimlerinden sonra oluştu. 1999 genel seçimlerinde yüzde 10 barajını geçip Meclis'te temsil edilmeye hak kazanan DSP, MHP, FP, ANAP ve DYP oy oranları ölçüsünde gruplarını kurdu. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, FP'den istifa eden vekillerin katılmasıyla 51 kişiyle Meclis'teki ilk grubunu kurdu. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde TBMM'de grubu olan parti sayısı böylece 6'ya yükselmişti.

2002 seçimlerinde yüzde 10 barajını sadece iki parti geçmiş, AK Parti ve CHP grup kurabilmişti. 2005'te istifa eden vekillerin katılımıyla ANAP da 2007 seçimlerine girerken Meclis'te grubu olan üçüncü parti olmuştu.

2007 ve 2011 seçimlerinde yüzde 10 barajını AK Parti, CHP, MHP aştı. Bağımsız seçilen vekiller 2007'de DTP'ye, 2011'de BDP'ye katıldı. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerine bağımsız adaylar yerine parti olarak giren HDP yüzde 10 barajını geçti ve dört partili Meclis devam etti.

YENİ SANDALYE DAĞILIMI

İYİ Parti grubu ile Meclis'teki sandalye dağılımı şöyle oldu:

AK PARTİ: 316

CHP: 116

HDP: 48

MHP: 36

İYİ PARTİ: 20

BAĞIMSIZ: 1