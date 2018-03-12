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Meclis'te Afrin kavgası!

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

TBMM'de HDP ile AK Parti milletvekilleri arasında Afrin gerginliği yaşandı.

Meclis'te Afrin kavgası!

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Anahtar Kelimeler:
TBMM HDP ak parti Afrin Milletvekili

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