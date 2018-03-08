HABER

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 00:29 | Son Güncelleme

TBMM'den gelen son dakika haberinde AKP'liler ile HDP’liler arasında kavga çıktı. Kadın vekillerin de karıştığı kavgada hafif yaralanan 3 vekil Meclis’in acil yardım merkezinde tedavi gördü.

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile ilgili kanun tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Bu sırada AK Partili milletvekilleri ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

HDP Diyarbakır milletvekili Mahmut Toğrul Türk askerinin Afrin'de etnik temizlik yaptığı iddiasında bulundu. AK Parti Konya milletvekili Leyla Şahin Usta ise askerin ülkesi için savaştığını belirterek, sivilleri PKK'nın öldürdüğünü ve Toğrul'u kınadığını ifade etti.

Şahin ve Toğrul arasındaki tartışma büyüdü ve diğer milletvekilleri de tartışmaya katıldı. Bazı milletvekillerinin yaralandıkları görüldü.

İHA

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Afrin kavga ak parti HDP Meclis'te Afrin kavgası

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Meclis'te Afrin kavgası! Yaralanan vekiller var

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Tam 4 ton ele geçirildi! Şoke eden görüntüler

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Vagner Love sezon sonunda Flamengo'ya gidebilir

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Gaziantespor Spor Toto 1. Lig'den düştü

Diğer Haberler
Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunus Emre Enstitüsü açılış törenine katıldı

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.