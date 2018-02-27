HABER

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 17:08 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın danışmanı M.C., Meclis'teki lokantada yer yüzünden çıkan tartışmada tekme- tokat saldırıya uğradı.

Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı

TBMM Üyeler Lokantası'nda AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan ve misafirlerine yer tutan danışman M.C., oturmak isteyenlere, masanın dolu olduğunu söyledi. Bu sırada iddiaya göre MHP'li olduklarını söyleyen kişilerle, M.C. arasında tartışma başladı. Tartışma büyürken, masaya oturmak isteyen gruptakiler M.C.'ye saldırdı.

Üyeler Lokantası'ndaki garsonlar ve diğer danışmanlar tarafından kavgaya müdahale edildi. Gözünde şişlik oluşan ve dudağı patlayan M.C., darp raporu aldı. Karşı taraf kendilerine küfür edildiğini savunurken, M.C. böyle bir şeyin olmadığını söyledi. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meclis AK Partili vekilin danışmanı saldırı ak parti

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
BİZİ YÖNETENLERİN DURUMU BİZDEN VAHİM. BENCİLLİK KİBİR ÜST SEVİYEDE.
Ula fetocu akp onlar ülkücü BOZKURT rabisleri her türlü siverlerrrrr.... her yer babanızın çiftliğini papanın cocuklari TÜRKLÜK düşmanları
Ülkücüler dövmüşse fetonun mu?aponun mu? barzaninin mi? Papanin mı? çocuğu belli olmayan!!! keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRKLÜK düşmanları hak etmiştir!!!!
Diğer Haberler
HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP'li Ahmet Yıldırım'ın milletvekilliği düşürüldü

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Bakan Gül: "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir"

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

Özkeçeci Yeni Yönetimini Topladı

Saadet Partisinden 28 Şubat Darbe açıklaması

Saadet Partisinden 28 Şubat Darbe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.