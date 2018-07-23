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Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 23:24 | Son Güncelleme

Meclis'te, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin kürsüde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Ahmet Şık'a iki oturum ceza verildi. AK Parti milletvekili Alpay Özalan Ahmet Şık'ın konuşması sırasında sert tepki gösterdi.

Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Meclis'ten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını savundu.

Türkiye'de hukukun rafa kaldırıldığını ileri süren Şık'ın "İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini..." sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Ahmet Şık'ın konuşmasına sert tepki gösterdi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, kürsüden kimseye hakaret edilmemesini istedi.

GERGİNLİK DEVAM EDİNCE OTURUMA ARA VERİLDİ

Şık'ın sözlerinin ardından, önce AK Parti milletvekilleri, daha sonra HDP milletvekilleri kürsünün önüne geldi. Gerginliğin devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Şentop, birleşime 5 dakika ara verdi. Bir süre kürsü önünde karşılıklı olarak sözlü sataşmada bulunan milletvekilleri, daha sonra yerlerine geçti.

Aranın ardından Şentop, Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Şık'ın sözlerini etik değerler açısından ifade ettiğini ve milletvekillerinin şahsına yönelik sözler sarfetmediğini." söyledi.

Daha sonra Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclisten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

Oylama sonucu, Ahmet Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası verildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Meclis'ten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

(AA)

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