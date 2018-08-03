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Meclis'te HDP'ye büyük şok

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

ABD’nin yaptırım kararına karşın Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından imzalanan ortak bildiri konusunda HDP’ye haber verilmedi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, kendilerine herhangi bir davet gelmediğini belirterek, “Konunun esası kadar bu boyutu da önemli. Sonuç olarak - biz katılırız, ya da katılmayız; imza atar ya da atmayız - bir partinin dış politika konusunda dışlanması sorgulanmaya değer bir tutumdur” diye konuştu.

Meclis'te HDP'ye büyük şok

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının ardından geç saatlerde AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM’de grubu bulunan CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarıyla iletişime geçti. AK Parti tarafından hazırlanan ortak bildiri metnine diğer partilerin onay vermesinin ardından söz konusu bildiri dört partinin imzasıyla dün saat 03.16’da gazetecilere gönderildi. Söz konusu bildiride HDP’nin imzasının olmamasının nedeni HDP’ye bu konuda hiçbir teklif gitmemesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

'ZARAR VEREBİLİR'

Ayhan Bilgen, bu konuda HDP’ye bir davet gelmediğini belirterek, “Bir metine ortak imza atma yönünde parti grubumuza yönelik bir girişim olmadı. Konunun esası kadar bu boyutu da önemli” diye konuştu. HDP’nin imza atıp atmaması bir yana bir partinin dış politika konusunda dışlanmasının sorgulanması gereken bir durum olduğunu kaydeden Bilgen, şunları dile getirdi: “HDP’nin kriminalize edilmesinin siyasetten bazı partiler için kısmen bir fayda boyutu olabilir. Ama orta vadede hiçbir partiye yaramaz, siyaset kurumunu zayıflatır. Uzun dönemde de ülkeye zarar verir.”

ABD’nin yaptırım kararı, dün gece yarısı AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortakaçıklamasıyla protesto edildi.

Ortak açıklamayı partileri adına AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu imzaladı. “ABD’nin tehditlerine halkımızın ortakdayanışması ve kararlılığıyla ‘hayır’ diyoruz” başlığıyla yayımlanan açıklamada, ABDyönetiminin yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği vurgulandı. Açıklamada, Bu tür uygulama ve tehditkar beyanların Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ortaya çıkmış sorunları çözmeye yardımcı olmadığı gibi ayrıca bunlara yeni sorunlar ekleme niteliği taşıdığı belirtildi.

Türkiye’deki bir casusluk davasına ilişkin yargılama bahane edilerek Türkiye’yi sıkıştırma ve Amerikan kararları istikametinde davranmaya zorlama amacı güdüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Sürece İçişleri ve Adalet bakanlarının eklenmesini ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz.”

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Anahtar Kelimeler:
ABD yaptırım meclis HDP yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
chp nin o bildiride yer alması yanlış. sonuçta hdp nin ortağı.
Çok da.. TINNN..
Ülkeyi bölmek için PKK 'nın dağa çıkmasına gerek yok artık.. Sizin gibiler yeter de artar !
HDP KAPATILSIN.HDP Lİ ZEVATLARIN BİR DAHA VEKİL OLMAMALARI KAYDIYLA VEKİLLİKLERİNE SON VERİLSİN.BU GÜNE KADAR ÖDENEN VEKİL MAAŞLARI GERİ ALINSIN.MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN.VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILIP SINIR DIŞI EDİLSİNLER.
@apartmanyikan sen geç orayı.bu topraklar babanızın malı değil.gidecekseniz buyurun siz gidin
@apartmanyikan Maalesef o dediğin artık hayal,AKP hükümeti yasa çıkartarak parti kapatmanın önünü keseli uzun yıllar oldu.Yoksa terörle içiçe olan ve bu kadar vekili içeride olan bir parti çoktan kapatılmalıydı.
ÖYLE KOLAYMI SANİYORSUN?HADİ SENDE DAHİL OL KAPAT... BOŞ BOŞ KONUSUYORSUN.
ırkçılığın akp döneminde ülkemizde geldiği en üst nokta
chp nin desteği ile meclisin başına dert ettiği şeylerden biri. olumlu hiç bir şey yok. hep negatif.
Kim kimi, kimin başına bela etti iyi düşün ! Yedek lastiğe neden ihtiyaç duyuyorsunuz ?
Yerinde bir karar.
Hani sözde bir devlet kuracaksınız ya o ülke için alicaginiz sözde kararlara imza atarsiniz!Al beyaz bayraklı ülkemde söz sahibi değilsiniz
Bir ülke içerde barışı ve birlikteliği sağlıyamazsa, dış güçlere karşı zayıf kalır. milletin ve ülkenin iç barışını ve birleştirici gücünü oluşturun ey siyasetçiler. birbirinizle uğraşmayı bırakın. şucu bucu demekten vazgeçin. kucaklayıcı olun.
hadi ordan pkk el ele olduğunuz sürece yağmurlu havada su yok size
pkk uşakları biliyoruz ki bu ülkenin aleyhine ne varsa siz onun arkasında olursunuz o yüzden sizi davet etmeye gerek yok
SİZ BİRBİRİNİZLE UĞRAŞIN. ELLER DE SİZİNLE UĞRAŞSIN. SİZ BİRBİRİRNİZİ YOK SAYMAYA ÇALIŞIN. DIŞ GÜÇLER DE SİZİ YOK SAYSIN. YAZIKLAR OLSUN. MEMLEKETİ BÖYLEMİ YÖNETECEKSİNİZ. EKONOMİ BATTI. MİLLET BRÇ BATAĞINDA. AÇ .. SİZ BİRBİRİNİZLE UĞRAŞIN... BİRLEŞİN. KUCAKLAŞIN. BARIŞIN. BİR OLUN İŞTE.. BU KADAR
ülkenin yararına bi faydaniz yok haber verseler ne olur vermeseler ne olur
ak partiliyim oyumu hdp ye vwerdim böyle ayrımcılık yapılırsa yine verecem hani hepimiz krdeştik
Kim takar Hdp yi.?pkk katliamını kınamayan bir partiyi muhatap almamak doğru karardır.
senin mecliste olman bile bizi rahatsız ediyor
SİZ ÖNCE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE SAYGI DUYMASINI BİLİN, ORADAKİ HALKA HİZMET ETMESİNİ BİLİN, SİZLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE HİZMET EDİYORSUNUZ ORADAKİ MASUM İNSanlar sizin yüzünüzden mağdur kalıyorlar.
HDP zaten malum partinin hile yoluyla meclise soktuğu ve bebek katillerini destekleyen bir parti. bunu ben değil, dünya biliyor. Meclis Isabetli karar almış. tebrikler
@mehmet_mustafa_1981 evet hırsızların meclisinde ne işleri var
Ülkemizin tek düşmanı ABD-AB diyenler :)) neden : Çünkü Hıristiyanlar ve Müslümansevmezler diyeceksiniz haklı olarak. CHP ve meclise soktuğu HDP düşman olarak yeterde artar bile. Bunların seceresi ne? CHP ATATÜRK'ün her eserine düşman çünkü babaları YUNAN. HDP ise kökü ermeni artığı, saftirik Kürtleride arkasına almış ama SAF KÜRT kanı taşıyan namuslu insanlar hala onlardan nefret eder. Çünkü HDP nin düşmanı TÜRK ve KÜRTTÜR.
@birdiyebilsem kaldırılanın kaldırılandan haberi yok evlad
şimdiyekadar ülke yararı için neyeimza attınız ki
madem hdpkk bukadar kararlı açıklama yapmak istiyorduda meclisten bapımsız yapsalardıya buda meclise kapak olurdu ama yapamazlarrr.
İŞTE BU YANLIŞ! SANKİ BİR YERLERDEN EMİR GELMİŞ GİBİ!SEN MİLLETİN MECLİSİSİN! YAZIK,ÇOK YAZIK!
doğrusunu yapmışlar.bölücülere hiç haber de verilmemeli o meclisten de kovulmalı
Ülkeler böyle bölünür. Yapmayın. Öyle yada böyle meclise girmiş insanları dışlamayın.
kendinizi sorgulayın önce neden haber vermediler diye daha sonra diğer partileri sorgularsınız
Bir ülkenin meclisindeki 3. partisini böyle konularda dahi dışlayacaksınız sonra bu ulkede adalet ve bağımsız hukuğun olduğunu iddia edeceksiniz, sonra dış güçler bizlere nifak sokuyor diyeceksiniz, bu tür mantaliteye kargalar dahi güler. Bunun adı olsa olsa dış güçler değil bilakis iç güçler yüzünden huzura hasret kaldık. Allah sonumuzu hayır etsin.
bu terörist sevicileri ben de sevmem ama bu siyaset doğru değil, admalara teklif götürmedikleri halde yarın kalkar ortak metne imza atmadılar diye siyaset konusu da yaparlar, hitap ettikleri kitle zaten hatırlamaz taptıkları cenahın bilerek böyle yaptığını.
bence sorgulanması gereken. teröristlerin meclise girmesine beden müsade edikiyor. ben vatandaş olarak giremiyorlen. meclis araçlarında pkk’ya silah taşıyan partinin vekillerinin hala ceza almaması.
TBMM kendi içinde bu ayırımcılığı yapmaktadır.dışarıya karşı da bir caydırıcılığınız olamaz artık.
Şİmdi HDP liler olarak bizde oturur iki gözümüz iki çeşme ağıtlar yakarız...Çok da Tınnnnnnnnnnnnnnnnnn
Mynette ne kadar çok hdpkk yandaşı var bu tarz konuşarla görülüyor hdp pkk karşıtı bi yorum hemen eksileniyor .
çok yerinde olmuş :)
meclisi rencide etmeye gerek yok HDP zatem dış maşa değilmi ABD ajanı değilmi PKK kolu değilmi Peki bende bu HDP lilere sorayım ABD ilk kararı alınca neden Parti adına kınama açıklaması yapmadınz diğer 4 parti yaptı işte sizin satılmış değeriniz ilk gün belli oldu size davete gerek te yok Her nasıl olduysa oldu son kez meclise girdiniz şimdi CHP bedelini ağır ödüyor ve bundan sonra size yardım edeceğini sanmam
el ele verip soktunuz meclise koca bir alkış ölen 11 aylık bebegin vebali var üstünüzde.
hiçbir konuda devletin yanında olmadıkları için çok büyük bir sorun değil...açıklamadan da lafı eveleyip gevelediği belli oluyor zaten...
insan olun başımızda adil olun kim olursa olsun
tamda dış ülkelerin istediği gibi böldurmek zayıflatmek malesef hukumet buna çanak tutuyor yazık bu şekilde gittikce batarız
Kürtleri hazım etmiyorlar ama bunun ülkeye bir faydası yok.
hdp,yi ya kabul edin yada pkk,yı bitirir gibi bunlarıda ilk önce bitirip kapatın partilerini.
onlardan oldukları için pek gerek yok zaten herkesin rengi belli
Artık at gözlüklerinizi çıkartın ve gerçekleri görün.Parti kapatmanın önünü kesen AKP hükümetidir,seneler önce bunun için yasa çıkartmışlardır.Bu yüzden de bu terör yandaşları hala mecliste boy gösteriyorlar.
hdp.yi kapatmadığınız sürece bunlar oy almaya devam eder çünkü seçmen cahil devlet kuracağız size diye kandırıyorlar
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