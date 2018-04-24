Meclis'te Muharrem İnce hareketliliği!

CHP'nin haftalık grup toplantısı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdarorğlu'nu beklerken salonda ilginç bir hareketlilik yaşandı. Toplantı öncesi CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye yoğun ilgi vardı.
Partililer İnce ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçiyor.
Erdoğan'dan son dakika Abdullah Gül yorumu
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti
Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 6 yorum