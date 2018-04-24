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Meclis'te Muharrem İnce hareketliliği!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

CHP'nin haftalık grup toplantısı öncesi CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye yoğun ilgi vardı.

CHP'nin haftalık grup toplantısı öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdarorğlu'nu beklerken salonda ilginç bir hareketlilik yaşandı. Toplantı öncesi CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye yoğun ilgi vardı.

Partililer İnce ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçiyor.

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muharrem ince CHP Yalova erken seçim 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İNCE ADAY OLURSA CHP MUM GİBİ ERİR..İNCENİN TOPLUMUN GENELİNDE HERHANGİ BİR KARŞILIĞI YOKK...
mal bunlar ya. sanki bu güne kadar adam başka yerdeydi.
NE İNCESİ YA SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ..9 SEÇİM KAYBETTİNİZ HALA AKILLANMADINIZ..İNCE MİNCE TAYYİPİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK DEMEKTİRR...
İNCE ADAM GİBİ ADAM...YAKIŞIR...
EĞER İNCE ADAY GÖSTERİLSİN TAYYİP SEVİNCİNDEN ZİL TAKIP OYNAR..ÇÜNKÜ İNCENİN TAYYİP KARŞISINDA ZERRE ŞANSI YOKTURR..
İNCEYİ ADAY YAPMAK BAŞKANLIĞI ALTIN TEPSİDE TAYYİPE HEDİYE ETMEKTİR..CHP LİLER DIŞINDA KİMSE OY VERMEZ İNCEYE..
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