Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Meclis'te bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile ilgili kürsüde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın sözleri protesto edilmiş, Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti sıralarına yönelik Ahmet Şık'ın "Ahlaksızlar" ifadesini kullanmasının ardından mikrofonu kapatmıştı.

Şık'ın konuşması yarıda kesilirken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye yürümüştü. Cumhuriyet'in haberine göre ise, Özalan, tartışma sırasında Şık'a "Gözüm üstünde" diye bağırdı.

"KESİNLİKLE MECLİS'E KAVGA ETMEYE GELMEDİM"

Öte yandan Özlan'ın tartışmadan 2 gün önce Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a verdiği röpotajda, "Kesinlikle meclise kavga etmeye gelmedim. Milletime alanım dahilinde hizmete geldim buraya" dediği ortaya çıktı.

İşte Alpay'ın verdiği röportajın ilgili kısmı:

Cumhurbaşkanımız sadece AK Parti'nin değil, tüm milletimizin cumhurbaşkanı. Herkes bu makama saygı göstermek zorunda. Kesinlikle meclise kavga etmeye gelmedim. Milletime alanım dahilinde hizmete geldim buraya. Ama Cumhurbaşkanımıza geçmişte yapılmış bir saygısızlık var. 23 Nisan'da ona yapılan saygısızlığı hiçbir zaman içime sindiremedim. Ve sindirmeyeceğim de... Benzer bir saygısızlık yapılırsa gereken cevabı veririm.



