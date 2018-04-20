Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek yasalaştı. 537 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te önergeye 386 evet oyu verildi.
Erken seçim tartışmalarının başladığı gün Meclis'teki 4 parti de erken seçimi desteklediklerini açıklamıştı. Ancak evet diyen vekillerin sayısı, erken seçime destekte fire verildiğini gösterdi.
HDP'Lİ VEKİLLER SALONDAN ÇIKTI
Meclis'teki 24 Haziran erken seçimi oylamasından önce HDP'li vekiller salondan çıktı.
Meclis'te 316 AK Parti, 131 CHP, 48 HDP, 36 MHP ve 5 İYİ Parti vekili bulunuyor.
TBMM'deki milletvekili dağılımı tablosu şöyle:
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