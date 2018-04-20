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Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılması önergesi 386 oyla kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin toplam oyları 354 oluyordu. TBMM'deki tüm partiler erken seçimi desteklediklerini söylemişlerdi ancak büyük fire verildi.

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek yasalaştı. 537 milletvekilinin bulunduğu Meclis'te önergeye 386 evet oyu verildi.

Erken seçim tartışmalarının başladığı gün Meclis'teki 4 parti de erken seçimi desteklediklerini açıklamıştı. Ancak evet diyen vekillerin sayısı, erken seçime destekte fire verildiğini gösterdi.

HDP'Lİ VEKİLLER SALONDAN ÇIKTI

Meclis'teki 24 Haziran erken seçimi oylamasından önce HDP'li vekiller salondan çıktı.

Meclis'te 316 AK Parti, 131 CHP, 48 HDP, 36 MHP ve 5 İYİ Parti vekili bulunuyor.

TBMM'deki milletvekili dağılımı tablosu şöyle:

meclis

AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama Büyük fire var! Erken seçim Meclis'ten geçti ama "evet" sayısı kafa karıştırdı
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Bakalım akp bu sefer seçime hangi argümanlar girecek.onceden mağdur edebiyatı yapardı.Yok ABD yok Avrupa yok Hollanda.Suriye bombalanirken ABD'ye alkış tutmasından sonra şapka biraz düştü bence. benim düşüncem seçime yakın ABD feto elebaşısı Türkiye'ye teslim eder.bunlarda bakın yakaladık der.bizim millet oy verir.secimi kazanir.bir seçimde sona erer. bizim millet ne ekonomiye ne işsizliğe ne mazota ne kendisine yüklenen vergiye bakar.sonrada yakınır.
18 ay çarp maaslariyla. al sana cevap. istemiyorlar tabi
yani AKP milletvekilleri kesin Red vermiştir
Kemal bey varmı tek başına yeter mecliste; ))
Kacak var
Ak Koyunlar Partisi ve Mal Hareket Partisi bu seçimde yok olacaklar..
daha cok fire verecekler yalanlarinin icinde bogulacaklar beter olsunlar erdemli insanlar vardir bu fetö evlatlari ne yapacaklarini bilmiyorlar artik yolarini sasirdilar ahlak din korkusu kalmamis cikip korkularindan sesleri bile cikmiyor bir bayandan korktuklarini bile diyemiyorlar ama korksunlar YÜCE TÜRKIYE VATANDASLARI gereken tokati atacaklar insALLAH.
@j0ker_55 yav heeee
evet demeyen vekiller kendi koltuğunu düşünüyordur malum iki ay sonra koltuklarından olacaklar
millet vekillerinde fire olsa ne olur olmasa ne olur biz vatandaşların firesi ne olacak ve seçime ayrılan para 548 milyon muş her bir millet vekiline 1 milyon vayyy beeee
Hani erken seçim itiyorlardı aslan parçaları :D Sizi gidi riyakarlar sizi erken seçim diye avaz avaz böğürün erken seçim olunca kıvırın gerçi işiniz o da :D
İSTENİLDİMİ HER ÖNERİ MECLİSE GELİYOR VE KABUL EDİLİYOR İDAM ÖNÜME GELSE İMZALARIM SÖZÜNE NE OLDU.
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