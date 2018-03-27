Meclis, tıbbi ve aromatik bitkileri araştıracak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şu ana kadar büyük gayretlerle yapabildiğimiz tıbbi, aromatik bitkilerin ihracatı 600 milyon dolar. Ama biz 2023 yılına kadar 5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi ortaya koyduk." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerce tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik denge gözetilerek üretiminin artırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması ve ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergeleri birlikte görüşülüyor.

Eroğlu, hükümet adına yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye için önemine işaret ederek, araştırma önergesinin kurulması için siyasi partilerin gösterdiği işbirliğine teşekkür etti.

Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik ve flora faunanın Avrupa'dan daha zengin olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bizde yaklaşık 12 bin 500 adet bitki türü var, bunun 3 bin 650'si endemik yani sadece Türkiye'de olup başka yerde olmayan bitkiler. Bunların pek çoğu da şifalı bitki dediğimiz tıbbi bitkiler. Dolayısıyla, Türkiye böyle zengin bir biyolojik çeşitliliğe ve tıbbi, şifalı bitkilere sahip olmasına rağmen maalesef buna yeteri kadar ilgi gösterilmemiştir. Dünyada tıbbi aromatik bitkiler konusunda 115 milyar dolarlık bir pazar var. Türkiye nasıl ki özellikle pek çok bölgenin kavşak noktası, aynı zamanda iklimlerin de, dört iklimin kavşak noktasıdır. Dolayısıyla Türkiye'de biyolojik çeşitlilik çok daha fazladır."