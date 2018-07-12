Meclis yeni başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama başladı. Genel Kurul, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tutuklu olan iki milletvekilinin oy kullanamayacağını belirterek, "Böyle Meclislere 'ayıplı Meclis' denir. Bu konuyla ilgili Başkanlığın bir değerlendirme yapması gerekir." dedi. Altay, TBMM'ye bağlı Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlandığını anımsatarak, bu konuda diğer siyasi partilerin görüşlerini merak ettiklerini dile getirdi. Altay, "Milli Sarayların Beştepeye bağlanması, benim için utançtır, ayıptır, zuldür." diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin, TEDAŞ misafirhanesinden, eşyalarıyla birlikte "sokağa atıldığını" savunarak, bu konunun takipçisi olacaklarını, TEDAŞ Genel Müdürü'nün istifasını istediklerini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kamunun tasarrufunda olan bütün taşınmazların maliye hazinesine ait olduğunu anımsattı.

Muş, "Bunların tahsisiyle alakalı çeşitli düzenlemeler yapılabilir. TBMM'nin sahibi de Külliyenin sahibi de millettir. Bunun farklı bir tartışmaya çekilmesi doğru değil. İhtiyaçlar dönem dönem gözden geçirilir." dedi. Kendilerinin de bütün milletvekillerinin yemin etmesini arzu ettiklerini belirten Muş, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Yapılan bütün uygulamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır." ifadesini kullandı. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kadını, yaşlısı, genci, çocuğu ayırt edilmeden en az 8372 Boşnakın katledilmesinin acısı hafızalarımızda tazeliliğini korumaktadır. BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve barış gücü konuşlandırılan bu bölgede bu soykırımın yaşanmış olmasından, uluslararası örgütler ile devletler tarafından alınması gereken dersler vardır. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, bu soykırımın faillerini lanetliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.