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Meclis yeni başkanını seçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 331, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 134, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.

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