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Meclis yeni başkanını seçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 131, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

Üçüncü tur oylama biraz sonra başlayacak. Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy almak gerekiyor.

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