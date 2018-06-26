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Meclis yeni vekillerini bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

TBMM, 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilerek mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor - İlk gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken, kayıt işlemleri hafta sonu da sürecek

Meclis, 24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinin ardından seçilerek, mazbatalarını alan milletvekillerinin kayıt yaptırmasını bekliyor. İlk gün itibarıyla kayıt yaptıran milletvekili olmazken, kayıt işlemleri hafta sonu da sürecek.

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı, milletvekillerinin kayıt ve diğer işlemleri yaptırabilmesi için Şeref Holü'nde masalar kurdu.

Gelecek milletvekillerini, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde çalışan personel karşılayacak.

İlk olarak mazbatalarını teslim edecek olan milletvekilleri, Genel Kuruldaki oylama ve yoklamalar için parmak izi verecek.

Milletvekilleri ardından maaşlarını alabilmeleri için banka hesabı açtıracak. Ayrıca Türk Telekomdan GSM hattı alacak milletvekilleri, daha sonra tercihlerini diğer operatörlerden yana da yapabilecek.

İsteyen milletvekilleri ayrıca 150 lira karşılığı altın kaplama milletvekili rozetini alabilecek.

Milletvekilleri, TBMM Albümü için de fotoğraf çektirecek.

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