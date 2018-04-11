Meclis, yurt dışındaki Türk kadınlarının sorunlarına çözüm önerdi

MELTEM ÖZTÜRK - TBMM, yurt dışında yaşayan Türk kadınlarının sorunlarına karşı, "çift dilli anaokullarının açılması, buradaki eğitime annelerin de dahil edilmesi, Türkçe'nin seçmeli ders olarak müfredatta yer alması, Avrupa'da antisemitizm örneğinde olduğu gibi İslamofobinin de özel bir suç türü olarak tanımlanması" gibi bir dizi öneri sundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın başkanlık yaptığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı olan ve vatandaşlıktan izinle çıkmış kadınların ve ailelerin sorunlarına yönelik Alt Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, rapor hazırladı.

Raporda, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin temel bazı tespitlerle, aile bütünlüğünün korunması, eğitim, Türkçe öğretimi ve kültür aktarımı, gençlik daireleri, yargısal süreçlerdeki sorunlar, ayrımcılık ve İslamofobi, sosyal güvenlik sistemi, kadına yönelik şiddet, sivil toplum kuruluşları ve sosyal yardım vakıfları, kültürel hassasiyete uygun uzmanların yetiştirilmesi, bağımlılık, kurumsal yapılanma ve koordinasyon başlıklarında değerlendirmeler yapıldı, öneriler sunuldu.