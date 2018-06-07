YILDIZ AKTAŞ - TBMM yerleşkesine, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ölümsüzleştirmek amacıyla bir anıt inşa edilecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve bu girişime karşı verilen mücadelenin "unutulmaması ve unutturulmaması" sloganı kapsamında Mecliste de faaliyetler devam ediyor.
Darbe girişimi gecesinde atılan bombalar nedeniyle Meclisin hasar gören bazı bölümlerinin "Demokrasi Müzesi" olarak değerlendirilmesi amacıyla bir proje başlatılmıştı. Şimdi de demokrasi mücadelesini simgeleyecek bir anıt projesi gerçekleştirilecek.
"Demokrasi Anıtı", Meclisin İnönü Bulvarı'na bakan bölümünde inşa edilecek. Anıtın üzerinde, 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin isimleri yer alacak. 15 Temmuz darbe girişimi yıl dönümlerinde, Mecliste söz konusu anıt önünde tören düzenlenecek.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın önümüzdeki günlerde temelini atacağı belirtilen anıtın açılışının Meclisin 27. Dönemi'nde yapılacağı bildirildi.
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