HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Meclise dönük ittifak oluşturdular"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Muhalefetin de ikinci tura falan hazırlık yaptıklarını zannetmiyorum çünkü doldur boşalt atış serbest. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını gördükleri için meclise dönük ittifak oluşturdular" - "Erdoğan'la yatıyor, Erdoğan'la kalkıyorlar. Erdoğan'ın devrilmesini istiyorlar. Biz Erdoğan'dan memnunuz. 16 yıldan beri Türkiye'yi bu noktaya getiren Erdoğan ve Erdoğan'ın yol arkadaşlarıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muhalefetin de ikinci tura falan hazırlık yaptıklarını zannetmiyorum çünkü doldur boşalt atış serbest. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını gördükleri için meclise dönük bir ittifak oluşturdular." dedi.

Ünal, tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, esnafların istikrar ve güvenden yana olduğunu söyledi.

Özellikle esnafın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dükkan çırağa bırakılmaz." sözünü doğruladığını dile getiren Ünal, acemi siyasetçiye Türkiye'nin bırakılamayacağını, bütün esnafın adeta ağız birliği yapmış gibi kendileriyle bunu paylaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki adayların bir vizyon ya da Türkiye projeksiyonu, bir gelecek tasavvuru ortaya koymadığını ifade eden Ünal, "Ya Erdoğan düşmanlığı ya da AK Parti nefreti üzerinden konuşuyorlar. Bugün esnafımızdan birçok kişi 'Bunların hiç mi projesi yok? Bunların hiç mi Türkiye'ye vaatleri yok?' diyor. Erdoğan'la yatıyor, Erdoğan'la kalkıyorlar. Erdoğan'ın devrilmesini istiyorlar. Biz Erdoğan'dan memnunuz. 16 yıldan beri Türkiye'yi bu noktaya getiren Erdoğan ve Erdoğan'ın yol arkadaşlarıdır. Şimdi hiç mi iyi yaptığı bir şey yok ki Erdoğan'a ve AK Parti'ye bu kadar düşmanca davranıyorlar. İnsanlar bunu söylüyor." şeklinde konuştu.

- "Seçmen sandık gününü bekliyor"

Mahir Ünal, sahada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de AK Parti'ye çok yüksek bir teveccüh olduğunu, 24 Haziran'la ilgili bir sıkıntı gözükmediğini söyledi.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olmaktan ziyade parti içi yarışı kazanmak gibi bir çabasının çok açık olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Toprağın yağmuru beklediği gibi seçmen de sandık gününü bekliyor. Muhalefetin de ikinci tura falan hazırlık yaptıklarını zannetmiyorum çünkü doldur boşalt atış serbest. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını gördükleri için meclise dönük bir ittifak oluşturdular. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını hissetselerdi cumhurbaşkanlığında bir ittifak oluştururlardı."

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret eden Ünal, burada 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek istedi.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
AK Partili Özdağ'dan adaylık sitemiAK Partili Özdağ'dan adaylık sitemi
Erdoğan: Fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yokErdoğan: Fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramamaraş seçim

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.