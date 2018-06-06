"Meclise dönük ittifak oluşturdular"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki adayların bir vizyon ya da Türkiye projeksiyonu, bir gelecek tasavvuru ortaya koymadığını ifade eden Ünal, "Ya Erdoğan düşmanlığı ya da AK Parti nefreti üzerinden konuşuyorlar. Bugün esnafımızdan birçok kişi 'Bunların hiç mi projesi yok? Bunların hiç mi Türkiye'ye vaatleri yok?' diyor. Erdoğan'la yatıyor, Erdoğan'la kalkıyorlar. Erdoğan'ın devrilmesini istiyorlar. Biz Erdoğan'dan memnunuz. 16 yıldan beri Türkiye'yi bu noktaya getiren Erdoğan ve Erdoğan'ın yol arkadaşlarıdır. Şimdi hiç mi iyi yaptığı bir şey yok ki Erdoğan'a ve AK Parti'ye bu kadar düşmanca davranıyorlar. İnsanlar bunu söylüyor." şeklinde konuştu.

Özellikle esnafın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dükkan çırağa bırakılmaz." sözünü doğruladığını dile getiren Ünal, acemi siyasetçiye Türkiye'nin bırakılamayacağını, bütün esnafın adeta ağız birliği yapmış gibi kendileriyle bunu paylaştığını belirtti.

Ünal, tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, esnafların istikrar ve güvenden yana olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Muhalefetin de ikinci tura falan hazırlık yaptıklarını zannetmiyorum çünkü doldur boşalt atış serbest. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını gördükleri için meclise dönük bir ittifak oluşturdular." dedi.

- "Seçmen sandık gününü bekliyor"

Mahir Ünal, sahada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de AK Parti'ye çok yüksek bir teveccüh olduğunu, 24 Haziran'la ilgili bir sıkıntı gözükmediğini söyledi.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olmaktan ziyade parti içi yarışı kazanmak gibi bir çabasının çok açık olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Toprağın yağmuru beklediği gibi seçmen de sandık gününü bekliyor. Muhalefetin de ikinci tura falan hazırlık yaptıklarını zannetmiyorum çünkü doldur boşalt atış serbest. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını gördükleri için meclise dönük bir ittifak oluşturdular. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını hissetselerdi cumhurbaşkanlığında bir ittifak oluştururlardı."

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Kahramanmaraş Şubesini de ziyaret eden Ünal, burada 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek istedi.

