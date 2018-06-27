Meclis'e ilk kaydı Çankırı milletvekilleri yaptırdı

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 27'nci Dönem için ilk kaydı, AK Parti'den Meclis'e girmeye hak kazanan Çankırı milletvekilleri Salim Çavitçioğlu ve Mehmet Emin Akbaşoğlu yaptırdı.
AK Parti Çankırı milletvekilleri Salim Çavitçioğlu ve Mehmet Emin Akbaşoğlu, TBMM Şeref Holü'nde görevliler tarafından karanfil, çikolata ve kolonya ile karşılandı. Aileleriyle birlikte kayıt yaptırmaya gelen Çavitçioğlu ve Akbaşoğlu'nun öncelikle parmak izi alındı. Evrak işleri tamamlanan iki milletvekili daha sonra tanesi 150 lira olan rozetten satın aldı. Her iki milletvekilinin rozetini de oğulları taktı.
İlk kez milletvekili seçilen Salim Çavitçioğlu, çok heyacanlı olduğunu söyleyerek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
Milletvekilleri daha sonra getirdikleri Çankırı'ya ait Eldivan kirazı, Çerkeş kurabiyesi, Yaren helvası ve kaya tuzu ile tuz sabununu hediye etti.
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