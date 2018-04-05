HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Mecliste noterlik uygulaması olduğunu, muhalefetin yer almadığı Genel Kurulda, "Kabul edenler, etmeyenler" şeklinde uluslararası sözleşmelerin yasalaştırılmaya çalışıldığını savunarak, "İstedikleri Meclis tablosu, Türkiye tablosu budur; muhalefetsiz Türkiye, muhalefetsiz Meclis." dedi.

Kerestecioğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin, anayasa ve içtüzüğe aykırı olan grup önerisinin dün Meclise sunulduğunu, bu öneriye karşı tutum aldıklarını ifade eden Kerestecioğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın da bunun anayasaya, teamüllere, içtüzüğe aykırı olduğunu, hukuk dersi verir gibi anlattığını savundu.

Kerestecioğlu, "Mecliste AKP öyle bir tahakküm kurmaya çalışıyor ki benim istediğim olursa olur, olmazsa bu Mecliste ne söz ne demokrasi olur anlayışıyla bir davranış sergilediler." dedi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın bugün grup başkanvekillerini toplantıya çağırdığını, kendisinin de katıldığını anlatan Kerestecioğlu, "Bunu güçle yapabileceklerini, Kahraman'ın oraya geçebileceğini, o güce dayanarak da bu önergeyi geçirebileceklerini" söylediğini aktardı.