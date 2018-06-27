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Meclise veda ettiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

İlk olarak 23 yıl önce milletvekili seçilen TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 yıl ile Meclisin en tecrübeli siyasetçilerinden Cemil Çiçek Meclise veda etti - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Meclise veda eden siyasetçiler arasında yer aldı - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da 27. Dönem Parlamentosunda yer almayacak

COŞKUN ERGÜL - Mecliste uzun süredir görev yapan tecrübeli siyasetçiler parlamentoya veda etti. Bu isimler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor.

AA muhabirinin derlemelerine göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 27. Dönem Parlamentosunda yer almayacak.

23 yıl önce, 20. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Kahraman, 54. Hükümette Kültür Bakanlığı yaptı, 26. Dönem'de TBMM Başkanlığı görevini yürüttü.

Meclise veda eden siyasetçiler arasında CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yer alıyor.

16 yıl önce Yalova'dan CHP milletvekili seçilen İnce, 22, 23 ve 24, 25 ve 26 dönemlerde Yalova'dan milletvekili oldu. İnce, 23 ve 24. dönemlerde de CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

Meclise veda eden isimlerden birisi de eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu.

24. Dönem'de 2011'de AK Parti Konya Milletvekili olarak parlamentoya giren Ahmet Davutoğlu, 60 ve 61. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 62 ve 63. hükümetlerde Başbakanlık görevini üstlendi.

Eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ile Mehmet Ali Şahin de Meclise veda eden isimler arasında yer alıyor.

31 yıl ile Meclisin en tecrübeli siyasetçilerinden olan Çiçek, 1987 yılında Yozgat Milletvekili olarak Meclise girdi.

20, 21, 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekilliği, 46, 47 ve 53. hükümetlerde Devlet Bakanlığı, kısa bir dönem Sağlık Bakanlığı, 58 ve 59. hükümetlerde Adalet Bakanlığı, 60. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, 24. Dönemde ise TBMM Başkanlığı yaptı.

23 yıl önce İstanbul Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmaya başlayan Mehmet Ali Şahin de İstanbul, Antalya, Karabük Milletvekili seçildi. Şahin, 58 ve 59. hükümetlerde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 60. Hükümet'te Adalet Bakanı, 23. Dönemde ise TBMM Başkanı oldu.

- Bazı bakanlar da yeni Mecliste olmayacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de Meclise veda eden önemli siyasetçiler arasında yer alıyor.

AK Parti'nin iktidara geldiği 16 yıl önce Ankara milletvekili seçilen Ali Babacan da Meclise veda etti. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette Dışişleri Bakanlığı ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Babacan, 61 ve 62. hükümetlerde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

- Eski bakanlar

İlk olarak 21. Dönem'de Bursa Milletvekili olarak parlamentoya giren eski bakanlardan Faruk Çelik, 22. Dönem'de Ankara milletvekili seçilen eski bakanlardan Beşir Atalay, 23. Dönem'de İstanbul Milletvekili olan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 23. Dönem'de Kahramanmaraş Milletvekili seçilen eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da Meclis'e veda etti.

AK Parti milletvekilleri Zeyid Aslan, Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli, Alpaslan Kavaklıoğlu, Selçuk Özdağ, Recai Berber, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Nureddin Nebati, Mehmet Metiner, Harun Karaca, Burhan Kuzu, Ayşe Nur Bahçekapılı, Ekrem Erdem, Mustafa Ilıcalı, Necdet Ünüvar, Reşat Petek, Ahmet İyimaya, Haluk İpek de Meclise veda eden siyasetçiler arasında yer aldı.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Meclise veda etti.

İlk olarak 19. Dönem'de 27 yıl önce milletvekili seçilen ve geçen dönem milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Zana, 21. Dönem'de Adıyaman Milletvekili seçilen HDP'li Dengir Mir Mehmet Fırat yeni dönemde Mecliste olmayacak. 16. Dönem'de Gaziantep Milletvekili olarak Meclise gelen HDP'li Celal Doğan da 41 yıl sonra Meclis'e veda etmiş oldu.

CHP Milletvekilleri Gülsün Bilgehan, Aylin Nazlıaka, Mustafa Akaydın, Bihlun Tamaylıgil, Zekeriya Temizel, Musa Çam, Fikri Sağlar 27. Dönem Parlamentosunda olmayacak.

MHP'den ise Oktay Vural, Şefkat Çetin, Mehmet Günal, Emin Haluk Ayhan, Atila Kaya, Ekmeleddin İhsanoğlu, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Mehmet Erdoğan yeni dönemde Mecliste yer almayacak isimler arasında bulunuyor.

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