Meclise veda ettiler

Meclise veda eden isimlerden birisi de eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu.

16 yıl önce Yalova'dan CHP milletvekili seçilen İnce, 22, 23 ve 24, 25 ve 26 dönemlerde Yalova'dan milletvekili oldu. İnce, 23 ve 24. dönemlerde de CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

Meclise veda eden siyasetçiler arasında CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yer alıyor.

COŞKUN ERGÜL - Mecliste uzun süredir görev yapan tecrübeli siyasetçiler parlamentoya veda etti. Bu isimler arasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bulunuyor.

24. Dönem'de 2011'de AK Parti Konya Milletvekili olarak parlamentoya giren Ahmet Davutoğlu, 60 ve 61. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 62 ve 63. hükümetlerde Başbakanlık görevini üstlendi.

Eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ile Mehmet Ali Şahin de Meclise veda eden isimler arasında yer alıyor.

31 yıl ile Meclisin en tecrübeli siyasetçilerinden olan Çiçek, 1987 yılında Yozgat Milletvekili olarak Meclise girdi.

20, 21, 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde Ankara Milletvekilliği, 46, 47 ve 53. hükümetlerde Devlet Bakanlığı, kısa bir dönem Sağlık Bakanlığı, 58 ve 59. hükümetlerde Adalet Bakanlığı, 60. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, 24. Dönemde ise TBMM Başkanlığı yaptı.

23 yıl önce İstanbul Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmaya başlayan Mehmet Ali Şahin de İstanbul, Antalya, Karabük Milletvekili seçildi. Şahin, 58 ve 59. hükümetlerde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 60. Hükümet'te Adalet Bakanı, 23. Dönemde ise TBMM Başkanı oldu.

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