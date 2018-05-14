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Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu - Meclise gelen dosya sayısı 597'ye ulaştı

COŞKUN ERGÜL - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP İstanbul Milletvekili Buldan, CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve HDP İstanbul Milletvekili Demirtaş'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Komisyona gelen diğer dosyalar şöyle:

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Van Milletvekili Adem Geveri, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem.

Meclise gönderilen fezlekeler arasında, Uca'nın 4, Baluken ve Kürkcü'nün ise 2'şer dosyası bulunuyor.

MHP'li Erdem'in fezlekesi, 26 .Yasama Dönemi'nde MHP'li bir milletvekili hakkında Meclis'e gelen ilk fezleke olma özelliği taşıyor.

Son gelen 28 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 597 oldu.

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