HABER

Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman’ın başkanlığında özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında gerginlik yaşandı. Kılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

IHAAW143812-SIY/23-04-2018 - Meclisin açılışının 98. 23.04.2018 14:38:12 TSI NNNN

IHAAW143812-SIY/23-04-2018

- Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman’ın başkanlığında özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun "20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz" sözleri üzerine tartışma çıktı.

23.04.2018 14:38:12 TSI
NNNN

Meclis'te 16 yıl sonra bir ilkMeclis'te 16 yıl sonra bir ilk
Binlerce kişi tek tek tespit edildi!Binlerce kişi tek tek tespit edildi!
Yok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaletiYok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaleti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.