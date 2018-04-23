Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman’ın başkanlığında özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında gerginlik yaşandı. Kılı

IHAAW143812-SIY/23-04-2018

- Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman’ın başkanlığında özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun "20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyoruz" sözleri üzerine tartışma çıktı.

23.04.2018 14:38:12 TSI

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