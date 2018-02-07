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Meclisin emektar foto muhabiri İstemi, meslekte 55. yılını kutladı

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 16:37 | Son Güncelleme

Hafızalara kazınan fotoğraflarıyla meslekte yarım asrı deviren 75 yaşındaki Mustafa İstemi için PMD'de kutlama töreni düzenlendi

Parlamento Muhabirleri Derneği'nde (PMD) 75 yaşını ve meslekte 55. yılını dolduran Milliyet Gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi için bir kutlama töreni düzenlenerek, pasta kesildi.

Meclisin emektar foto muhabiri İstemi'yi kutlamak için parlamento muhabirleri PMD'de bir araya geldi.

PMD Başkanı Göksel Bozkurt, pasta kesilen törende Mustafa İstemi'ye, günün anısına bir plaket verdi. İstemi, bugün aynı zamanda 75'inci yaşını da kutladı.

Yakın tarihin unutulmayan olaylarına tanıklık eden, hafızalara kazınan fotoğraflarıyla çok sayıda önemli anı ölümsüzleştiren İstemi, bugüne kadar TBMM'nin basın koridorundan geçmiş çok sayıda genç foto muhabirine de örnek ve destek oldu.

Gece geç saatlere kadar süren Genel Kurul çalışmalarını, makinesini yanından ayırmadan sonuna kadar takip etmeyi sürdüren İstemi, Mecliste, "Bitmeyen enerjisi ile meslek aşkının timsali" olarak biliniyor.

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Mustafa İstemi meslek 50. yıl dönümü

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