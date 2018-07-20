Meclis'in en kıdemli milletvekilleri

COŞKUN ERGÜL - Parlamento'nun en kıdemli milletvekilleri, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener oldu. Baykal 45 yıl, Aydın ve Şener ise 27 yıl önce ilk kez Meclis'e girdi.

AA muhabirinin derlemelerine göre, CHP'li Deniz Baykal, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde Antalya Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

80 yaşındaki Baykal'ın ömrünün yarısından fazlası Parlamento'da görev alarak geçti. İlk kez 1973 yılında 35 yaşında Antalya Milletvekili olan Baykal, o tarihten bu yana, 17. ve 21. dönemler hariç, aralıksız 45 yıldır Meclis'te görev yapıyor.

Deniz Baykal'dan sonra Parlamento'nun en kıdemli milletvekilleri, CHP'li Şener ile İYİ Parti'li Aydın. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, 27 yıl önce 1991 yılında 19. dönemde ilk kez Sivas Milletvekili seçildi.

20. ve 21. dönemlerde de milletvekili seçilen Şener, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında 22. dönemde AK Parti Sivas Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. 2007 yılında milletvekilliği sona eren Şener, 11 yıl sonra Meclis'e geri döndü.