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Meclis'in genç vekillerinden Rümeysa Kadak, kaydını yaptırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ genel seçiminde, AK Parti'den vekil seçilen Rümeysa Kadak (22), TBMM'ye ailesiyle birlikte gelerek, kayıt yaptırdı.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - MİLLETVEKİLİ genel seçiminde, AK Parti'den vekil seçilen Rümeysa Kadak (22), TBMM'ye ailesiyle birlikte gelerek, kayıt yaptırdı.

HDP'nin Diyarbakır listesinden 'en genç' milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazanan Dersim Dağ'dan (22) 3 ay büyük olan AK Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak, TBMM'de kaydını yaptırdı. Meclis'e annesi, dedesi ve anneannesi ile birlikte gelen Kadak, heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok büyük onur, gurur benim için. Türkiye'nin gençlere en çok değer veren, gençlerin en çok önünü açan partisini temsilen Meclis’te olmak çok büyük bir onur. İnşallah, Cumhurbaşkanı'mızın teveccühlerine ve güvenine layık oluruz. Herkes 1 çalışıyorsa biz gençler olarak 10 çalışacağız inşallah" diye konuştu.

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