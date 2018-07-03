Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, çocuk istismarıyla mücadele konusunda daha önce başlatılan yasal düzenleme çalışmasına işaret ederek, "Hükümetimiz Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında bir heyet oluşturup bu konuda bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmalar o zamanlar tamamlanmıştı. İnşallah yeni Meclisin ilk gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak." dedi. Çavuşoğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde alınan sonuçlardan dolayı Bursa Kapalı Çarşı esnafına teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, yerel seçimlerin erkene alınması tartışmalarıyla ilgili Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, açıklamada bulunduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, Ünal'ın açıklamalarının her şeyi net bir şekilde izah ettiğini ifade ederek, "Parti sözcümüzün açıklamaları doğrultusunda başka söyleyecek bir şey yok. Onun açıklamaları her şeyi net bir şekilde izah ediyor zaten. Bu konuda yetkili bir ağız olarak o gerekeni söylemiştir." diye konuştu.

Seçim kararının ardından 40-45 günlük zaman diliminde esnaf, tüccar, sanayici, emekli, köylü ve işçilerle bir araya geldiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Kaldı ki seçim olmasa da AK Parti milletle bağını seçimden seçime kuran bir parti değil. Bir seçimde sandıklar açılır, sayımlar yapılır. Sonraki gün gördüğünüz gibi hazırlıklar devam eder. Biz her zaman için milletle olan bağımızı sürdürürüz. Bugün de esnafımızı dinleyeceğiz. Esnafımızı çok dinledik ve bu süreçte yapmış olduğumuz çalışmalarla heybemizi doldurduk. Heybemizdeki sorunları Ankara'ya giderek arkadaşlarımızla beraber nasıl çözebiliriz diye araştırmalar yapacağız. Kapalı Çarşı Bursa'nın kalbidir. Bursa'nın ritmi burada atar. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber hem teşekkür hem de onlarla beraber olduğumuzu göstermek, bu süreçte AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen desteğe teşekkür etmek ve onlarla beraber olmak için geldik." - "Yeni meclisin ilk gündem maddelerinden bir tanesi bu olacak" Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da 18 gün önce kaybolan ve dün ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: