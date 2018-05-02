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Meclis'in kapanmadan önceki çalışma takvimi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: - "TBMM Genel Kurulunda bugün ve yarın, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı görüşülecek" - "Borçlara yapılandırma, emeklilere ise bayram ikramiyesi öngören tasarı yarın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra, 8 Mayıs Salı gününden itibaren Genel Kurul'da ele alınacak" - "Bu tasarının yasalaşması, uyum KHK'sine ilişkin kanun teklifinin de kabul edilmesinden sonra Meclis kapatılacak. Meclis 17 Mayıs'tan önce de kapanabilir"

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulunda bugün ve yarın, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarının görüşüleceğini belirterek, "Borçlara yapılandırma, emeklilere ise bayram ikramiyesi öngören tasarı ve uyum KHK'sine ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden sonra Meclis kapatılacak. Meclis 17 Mayıs'tan önce de kapanabilir." dedi.

Elitaş, Meclis'in, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için tatile girmeden önceki çalışma takvimine ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Kurulda bugün ve yarın, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarının görüşüleceğini, tasarının yarın yasalaştırılmasının planlandığını söyledi.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemeleri de içeren tasarının, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini bildiren Elitaş, "Komisyon çalışmasını bir günde tamamlar diye ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Elitaş, borçlara yapılandırma, emeklilere ise bayram ikramiyesi öngören bu tasarının 8 Mayıs Salı gününden itibaren de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını vurguladı.

Tasarının yasalaşmasının ardından, uyum KHK'si ile ilgili kanun teklifinin de kabul edilmesinden sonra muhtemelen Meclis'in kapatılacağını belirten Elitaş, Meclis'in 17 Mayıs'tan önce de kapanabileceğini dile getirdi.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı'nın, kararname konusu olabilecek bir tasarı olduğuna dikkati çeken Elitaş, "Onu tartışıyoruz, biz bunu kanun olarak çıkartırsak, tekrar yetki KHK'sinde mülga etmemiz gereken bir durum ortaya çıkabilir mi diye." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Meclis tatile girmeden, 26. Dönem'deki araştırma komisyonları raporlarının görüşmelerinin de yapılabileceğini ifade etti.

- "İyi niyetle getirilmiş tasarı farklı niyetle yorumlanabilir"

"Cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren tasarının" durumunun ne olacağının sorulması üzerine Elitaş, söz konusu tasarının görüşülmeyeceğini bildirdi.

Bu tasarının kötüye kullanılabileceğine dikkati çeken Elitaş, "İyi niyetle getirilmiş bir tasarıyı farklı niyetle yorumlama durumu hasıl olabilir. Bu nedenle Genel Kurul'a getirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin ise Meclis kapanmadan gündeme gelebileceğini aktardı. 26 maddelik tamamen teknik düzenlemeleri içeren teklifin görüşülebileceğini belirten Elitaş, "Teknik bir düzenleme, bir günde çıkabilir. Uyum yasasında olduğu gibi, sadece Hükümet, Başbakan, vesaire gibi atıfların yapıldığı bir düzenleme." diye konuştu.

Elitaş, "İçtüzük değişiklik teklifinin Meclis kapanmadan görüşülmesi konusunda muhalefetle bir görüşmelerinin olup olmadığı" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Muhalefetle daha önce görüştük ama muhalefet, 'Biz bu sisteme inanmıyoruz, seçildiğimiz takdirde tekrar parlamenter sisteme döneceğiz, sizin bu konudaki teknik düzenlemelerinize katılmıyoruz.' dedi. Ama çıkardığımız kanunla ittifakı gerçekleştirdiklerine göre, belki bundan sonra fikir değiştirmiş olabilirler."

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