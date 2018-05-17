Meclis'in Trump'a yazdığı mektup ABD Büyükelçiliğine iletildi

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektuplara cevaben, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazılan ve 303 milletvekilinin imzaladığı mektubu, ABD Büyükelçiliği Dış Siyasi Gelişmeler Bölüm Başkanı Jeffrey Hulse'e, Meclis'teki makamında teslim etti.

Elitaş, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın da hazır bulunduğu kabulde, mektubu Hulse'e verdikten sonra yaptığı konuşmada, Türkiye-ABD ilişkilerinin hassas ve kırılgan bir süreçten geçtiğini anımsattı.

Gerek bölgedeki gelişmeler, gerek ABD'nin bu gelişmelere istinaden aldığı birtakım kararların bölgeye menfi etkileri ışığında, Türkiye-ABD ilişkilerinin genel seyri ve bir takım ikili meselelerin yönetiminin daha da önem kazandığını vurgulayan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç titizlik, dikkat ve özen içerisinde yürütülmelidir. Mevcut konjonktürde ABD Kongresi'nden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'deki OHAL uygulaması ile tutuklu rahip Brunson’un durumu ve süregelen mahkemesine ilişkin bazı eleştirileri içeren bir mektup gönderilmiştir. Söz konusu mektup, eş metinli olup, ABD Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatlarından Kongre üyelerinin imzalarıyla gönderilmiştir. 20 Nisan 2018 tarihli Senato mektubunu 66 senatör, 4 Mayıs 2018 tarihli Temsilciler Meclisi mektubunu ise 154 Temsilciler Meclisi üyesi imzalamıştır."