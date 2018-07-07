Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (2)

İYİ PARTİLİ ARKAZ, BAHÇELİ’NİN ELİNİ ÖPTÜ
27’nci dönem milletvekillerinin yemen ettiği TBMM Genel Kurulu’na Başkanlık eden Durmuş Yılmaz, oturama ara verdi. Bu sırada, Genel Kurul’dan ayrılan milletvekillerinden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Lideri Bahçeli'nin yanına gidip, selamlaşarak elini öptü. Bir süre sohbet eden Arkaz ve Bahçeli, daha sonra Genel Kurul Salonu’ndan çıktı.
Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)
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