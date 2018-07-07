Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (3)

HDP'Lİ BARIŞ ATAY YEMİN EDERKEN YUHALANDI

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis'teki yemin töreni sırasında bir izleyici tarafından yuhalandı. Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın talimatı üzerine izleyici locasında bulunan kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

