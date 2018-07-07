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Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

HDP'Lİ BARIŞ ATAY YEMİN EDERKEN YUHALANDI HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis'teki yemin töreni sırasında bir izleyici tarafından yuhalandı.

Meclis'te 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (3)

HDP'Lİ BARIŞ ATAY YEMİN EDERKEN YUHALANDI
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis'teki yemin töreni sırasında bir izleyici tarafından yuhalandı. Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın talimatı üzerine izleyici locasında bulunan kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

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