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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU YEMİN ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yemin ederken, İYİ Parti İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu yemin ettikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıktı.

Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)

KILIÇDAROĞLU YEMİN ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yemin ederken, İYİ Parti İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu yemin ettikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıktı. Ayrıca, CHP'nin tutuklu milletvekili Enes Berberoğlu'nun ismi okununca CHP'liler ayağa kalkıp alkışladı. Oğlu milletvekili seçilen Bülent Arınç da törenleri bir süre takip etti.

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)

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