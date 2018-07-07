Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul, 27’nci Dönem milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00'te toplandı. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak Meclis'e başkanlık ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul'a ilk gelen lider oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a geldiğinde Ak Partililer ayağa kalarak coşkuyla alkışladı. Ardından Erdoğan, locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman ve TBMM Geçici Başkanvekili olarak Ak Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul'a geldiğinde CHP’liler tarafından ayakta alkışlandı.

Genel Kurul’a en son HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli geldi.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanı'nda Meclis'in en genç milletvekillerinden Ak Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Genel Kurul’da, 27'nci Dönem 1'inci Yasama Yılı CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Partili Durmuş Yılmaz’ın başkanlığıyla oturum açıldı. Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Yılmaz, Meclis Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak ilk yemin eden milletvekili oldu.

İLK ÖNCE ENGELLİ MİLLETVEKİLERİ YEMİN ETTİ

Daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, engelli olması nedeniyle kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak ant içti. Ardından engelli olan Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç yemin etti. Başkanlı Divanı’na mazeret bildiren Başbakan Binali Yıldırım ve diğer milletvekilleri de il sırasını beklemeden andlarını içti.

Bu arada, Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bazı kelimeleri eksik söylediği için yemini tekrarladı.

İZLEYENLER

TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

Öte yandan Başbakan Yıldırım ve bakanlar, Bakanlar Kurulu’nun bulunduğu bölümde oturdu.