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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU İLE BAHÇELİ AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ Mecliste devam eden yemin törenine geçici meclis başkanı Durmuş Yılmaz, 45 dakika ara verdi.

Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)

KILIÇDAROĞLU İLE BAHÇELİ AYAKÜSTÜ SOHBET ETTİ
Mecliste devam eden yemin törenine geçici meclis başkanı Durmuş Yılmaz, 45 dakika ara verdi. Bu sırada salondan dışarı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir süre ayaküstü sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra salondan milletvekilleri ile birlikte ayrıldı.

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)

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