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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (6)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 23:23 | Son Güncelleme

BAHÇELİ YEMİN ETTİ TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni devam ediyor.

Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (6)

BAHÇELİ YEMİN ETTİ
TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeminini etmesi için kürsüye çağrıldı. MHP'li milletvekillerinin ayağa kalkarak alkışladığı Bahçeli, yemin ettikten sonra yerine geçti. Bu sırada AK Parti'li ve İYİ Partili milletvekillerinin de Bahçeli'yi alkışladıkları görüldü. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'da yaptığı yeminin ardından Bahçeli'nin yanına giderek elini öptü.

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (6)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (6)

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)
Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)
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