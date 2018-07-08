Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (7)

MİLLETVEKİLLERİ YEMİN ETTİ
TBMM'nde saat 14.00'da başlayan milletvekili yemin töreni saat 00.17'de sona erdi. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, daha sonra birleşimi kapadı.
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