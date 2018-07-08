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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (7)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 00:32 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLLERİ YEMİN ETTİ TBMM'nde saat 14.00'da başlayan milletvekili yemin töreni saat 00.17'de sona erdi. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, daha sonra birleşimi kapadı.

MİLLETVEKİLLERİ YEMİN ETTİ
TBMM'nde saat 14.00'da başlayan milletvekili yemin töreni saat 00.17'de sona erdi. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, daha sonra birleşimi kapadı.

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)
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