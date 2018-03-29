HABER

Mecliste kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: - "Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkek sanatçılar gösterilerini yaparak Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir" - "Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur"

TBMM'de, Meclis Sohbetleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen tiyatro oyununda, salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkek sanatçıların gösterilerini yaparak, Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini birlikte seslendirdiği, gösteriyi birlikte icra ettikleri bildirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, dijital medya platformlarında, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla dün TBMM'de düzenlenen "Meclis Sohbetleri" toplantısına ilişkin, "Kadınlar Sahneye Çıkmasın" şeklinde iddiaların yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, her ayın son çarşamba günü gerçekleşen Meclis Sohbetleri'nin birincisinin, "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi" konusunda olduğu, eski TBMM başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Mustafa Turan ve Prof. Dr. Mustafa Budak'ın konuşmacı olarak yer aldığı Meclis Sohbetleri'nin ikincisinin ise dün yapıldığı belirtildi.

"Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu" konusunun ele alındığı toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden de destek alındığı ifade edilen açıklamada, Devlet Tiyatrolarından gelen ekibin, toplantının başında 10 dakikalık bir gösteri sunduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkeklerden müteşekkil sanatçılar gösterilerini yaparak ışık oyunları ve müzik eşliğinde Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir. Gösteri, katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış ve uzunca bir müddet alkışlanmıştır.
Akabinde üç değerli öğretim üyesinin konuşmacı olarak katıldığı ve TBMM eski Başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği sohbet toplantısına geçilmiştir.
Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur."

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktıÜniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı
Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurumBelediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanlığı tiyatro gösterisi

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

İlginizi Çekebilir

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.