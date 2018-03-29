Mecliste kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiası

Açıklamada, her ayın son çarşamba günü gerçekleşen Meclis Sohbetleri'nin birincisinin, "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi" konusunda olduğu, eski TBMM başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Mustafa Turan ve Prof. Dr. Mustafa Budak'ın konuşmacı olarak yer aldığı Meclis Sohbetleri'nin ikincisinin ise dün yapıldığı belirtildi.

TBMM'de, Meclis Sohbetleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen tiyatro oyununda, salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkek sanatçıların gösterilerini yaparak, Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini birlikte seslendirdiği, gösteriyi birlikte icra ettikleri bildirildi.

"Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu" konusunun ele alındığı toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden de destek alındığı ifade edilen açıklamada, Devlet Tiyatrolarından gelen ekibin, toplantının başında 10 dakikalık bir gösteri sunduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında yerlerini alan kadın ve erkeklerden müteşekkil sanatçılar gösterilerini yaparak ışık oyunları ve müzik eşliğinde Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte icra etmişlerdir. Gösteri, katılanlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmış ve uzunca bir müddet alkışlanmıştır.

Akabinde üç değerli öğretim üyesinin konuşmacı olarak katıldığı ve TBMM eski Başkanlarından Mehmet Ali Şahin'in yönettiği sohbet toplantısına geçilmiştir.

Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur."