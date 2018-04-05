Meclis'te kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiası

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkarılmadığı iddialarına ilişkin, "Bu bir tiyatro gösterisi değildi. Salona asker kıyafetleriyle çıkan sanatçılar, Çanakkale Türküsü ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine yazdığı şiiri okudu. Bunu hemen mal bulmuş mağribi gibi köpürtmenin bir alemi yok. Gerçekten söylüyorum, ısrar ediyorum; bu bir iftiradır, tezvirdir, yalandır." dedi. TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşimini yöneten Kahraman, geçen hafta Çarşamba günü "Meclis Sohbetleri" programında kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkarılmadığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Olmayanı var göstermenin ahlak dışı bir davranış biçimi olduğunu ifade eden Kahraman, "Bu iddialar ar duygusunun dışındadır. Sahne var, eser var, oynanıyor ve kadınlar o sahneden çıkartılıyor... Yalan, iftira, asılsız ve tam bir provakasyon." diye konuştu. İkincisi düzenlenen Meclis Sohbetleri programının konusunun "1. Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu" olduğunu anımsatan Kahraman, bu programda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla katılanlara bir sürpriz yapmak istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden destek istendiğini, 16'sı kadın 29 kişinin programa katıldığını anlatan Kahraman, "Bu bir tiyatro gösterisi değildi. Salona asker kıyafetleriyle çıkan sanatçılar, Çanakkale Türküsü ve Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine yazdığı şiiri okudu. Ortada ne bir oyun ne bir rejisör ne senarist ne perde ne de yazar var. Sadece bir canlandırma ve 9 asker kıyafetli kişi var. Olay bir köpürtüldü ki, 'vay kadınlar sahneye alınmadı, sahneye konmuyor' bunlar çok ayıp. Bu ülkemize yakışmıyor." dedi. - "Ufak bir güruhun provakasyonuna ehemmiyet vermiyorum" Kahraman, kendisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığını, birçok eseri ortaya koyduğunu, birçok eseri seyrettiğini, herkes gibi okul sıralarında piyeslere katıldığını söyledi. Tiyatroya yabancı olmadığını vurgulayan Kahraman, "Kapanış konuşmasında kadın milletvekillerimiz Sema Kırcı ve Bennur Karaburun'un 15 Temmuz'da gösterdikleri kahramanlığı dile getirdim. Aman Allah'ım neler demediler. İftira, tezvir, yalan... Yakışmaz. Ben bu ufak bir güruhun provakasyonuna ehemmiyet vermiyorum. Çünkü ben kendimden eminim, kendimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

- "O geceye ilişkin hazırlıkların görüntüleri var" Yerinden söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kahraman'ın konuşmasının bütününün bir özeleştiri olarak kabul edilirse bunun bir aşama olacağını belirtti. Olaya ilişkin iki şahitliğinin bulunduğunu anlatan Özel, şunları söyledi: "Mecliste görev yapan ve o gün görevli olan birisi, 'orada hanımlar günlerdir prova yapıyorlardı ve bunu sahnede yapıyorlardı. Son anda onlara siz çıkmayacaksınız denmiş ve köşede ağlıyorlardı' dedi. Birisi onlara 'kadınlar çıkmayacak' demiş. Siz diyorsanız ki 'bu iş yanlış olmuştur, bu bir özeleştiridir, bu hem oradaki kadınlardan hem de Türkiye'ye yaşattıklarımız için bir pişmanlık ifadesidir'; eyvallah. Orası bir tiyatro değil ama o geceye ilişkin hazırlıkların görüntüleri var. Bu konuda 'sorumluluk benim değil, şunun' diyebilirsiniz. 'Biz bir karar verdik, niyetimiz bu değildi ama maksadını aştı' diyebilirsiniz. Özeleştiri yapabilir, özür dileyebilirsiniz. Ama her şeyi anlatıp 'orada hiçbir şey olmadı' derseniz göz göre göre bir hakikate de iftira demek doğru değil."

- "Aramızdaki hukuku zedelemek isteyenlerin oyununa gelmeyelim" TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ortada bir iftiranın, kara bir yalanın olduğunu tekrarladı. Ortada çok kötü bir provakasyon olduğuna işaret eden Kahraman, şöyle devam etti: "Bu programda bir tiyatro oyunu, prova yok. Eğer yapmışlarsa kendi aralarında yapmışlar. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de bu konuda bir basın açıklaması yapmıştır. Programda bir tiyatro gösterisi yoktur, Çanakkale Türküsü ve Çanakkale Şehitleri şiirinin seslendirilmesi var. Bunu hemen mal bulmuş mağribi gibi köpürtmenin bir alemi yok. Gerçekten söylüyorum, ısrar ediyorum; bu bir iftiradır, tezvirdir, yalandır. Yakışmaz. Bunların sayısının az olduğuna inanıyorum. Köpürtmelerine müsade etmeyelim. Aramızdaki hukuku zedelemek isteyenlerin oyununa gelmeyelim. Hadise bu şekildedir, kadına karşılık yoktur, tiyatroya karşılık yoktur. Yapılanlar tamamen yanlıştır. Herhangi bir kimseden özür dileyecek değilim. Bir hata yapmış değilim. Ortada bir hata yok, övünüyorum ve dolayısıyla tekrar ediyorum, bu hadise yanlış anlatılmaktadır."

- "Olmayanlar üzerinden Meclisin çalışmasını sabote etmeyelim" AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, olayın çok farklı alanlara çekilmeye çalışıldığını, olayın ne olduğunun anlatılmasına rağmen doğrunun, CHP'nin işine gelmediğini kaydetti. Tartışmanın, CHP'nin istediği sonuç elde edilene kadar süreceğini bildiren Muş, "Olayın başındaki Meclis Başkanı böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. İşlerine gelmediği için şimdi yok 'şahitler bulduk, böyle bir şey geldi kulağımıza' demeye başlıyorlar. Lütfen olmayanlar üzerinden Meclisin çalışmasını sabote etmeyelim. Meclisin gündemi vardır ve milletin bizden beklediği çalışmalar vardır." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise orada bulunan kadın oyuncuların Kahraman'ın dediği gibi söylemediklerini öne sürdü. Kadın sanatçıların "Arkada duruyorsunuz değil mi, aferin." gibi sözlerin de sarf edildiğini aktardıklarını öne süren Kerestecioğlu, "Siz ise başka bir şey söylüyorsunuz. Sözlerinizden kadınların her alanda eşit olduğunu söylediğinizi anlıyoruz." dedi.