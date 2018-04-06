Meclis'te kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiası

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkarılmadığı iddialarına ilişkin açıklamalarını doğru bulmadığını belirterek, "Görüntüleri izlemesine rağmen, bunların yalan, iftira olduğunu söyleyecek kadar gözlerinin görmediğini de anlıyoruz. Ben bir göz hekimi olarak kendisinin, eğer art niyetli değilse göz muayenesi olmasını tavsiye ediyorum. Arzu ediyorsa ben bir göz hekimiyim, kendisini muayene de edebilirim." dedi.

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kahraman'ın, geçen hafta Çarşamba günü "Meclis Sohbetleri" programında kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkarılmadığı iddialarına ilişkin dün Genel Kuruldaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tiyatro gösterisi için kadın sanatçıların daha önceki provalarda rol aldıklarını, bunu belgeleriyle sunduklarını aktaran Emir, şunları söyledi:

"Meclis Başkanı dünkü konuşmasında, bu olaya yeni bir boyut daha ekledi. Görüntülerin aslında yalan, iftira olduğunu söyledi. Ama sözleri birçok açıdan da hem kendini yalanlamak hem de kendini zor duruma düşürmekten ibaretti. Kadın sanatçılar defalarca prova yaptılar ama son gün İsmail Kahraman'ın müdahalesiyle oyun kadınlardan steril bir hale getirildi. Kendisinin zaman zaman el işaretinden kulağının iyi duymadığını anlıyoruz. Bu görüntüleri izlemesine rağmen, bunların yalan, iftira olduğunu söyleyecek kadar gözlerinin görmediğini de anlıyoruz. Ben bir göz hekimi olarak kendisinin, eğer art niyetli değilse göz muayenesi olmasını tavsiye ediyorum. Arzu ediyorsa ben bir göz hekimiyim, kendisini muayene de edebilirim."