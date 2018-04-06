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Meclis'te kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Emir: "İsmail Kahraman'ın görüntüleri izlemesine rağmen, bunların yalan, iftira olduğunu söyleyecek kadar gözlerinin görmediğini anlıyoruz. Ben bir göz hekimi olarak kendisinin, eğer art niyetli değilse göz muayenesi olmasını tavsiye ediyorum. Arzu ediyorsa ben bir göz hekimiyim, kendisini muayene de edebilirim"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkarılmadığı iddialarına ilişkin açıklamalarını doğru bulmadığını belirterek, "Görüntüleri izlemesine rağmen, bunların yalan, iftira olduğunu söyleyecek kadar gözlerinin görmediğini de anlıyoruz. Ben bir göz hekimi olarak kendisinin, eğer art niyetli değilse göz muayenesi olmasını tavsiye ediyorum. Arzu ediyorsa ben bir göz hekimiyim, kendisini muayene de edebilirim." dedi.

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kahraman'ın, geçen hafta Çarşamba günü "Meclis Sohbetleri" programında kadın tiyatro oyuncularının sahneye çıkarılmadığı iddialarına ilişkin dün Genel Kuruldaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tiyatro gösterisi için kadın sanatçıların daha önceki provalarda rol aldıklarını, bunu belgeleriyle sunduklarını aktaran Emir, şunları söyledi:

"Meclis Başkanı dünkü konuşmasında, bu olaya yeni bir boyut daha ekledi. Görüntülerin aslında yalan, iftira olduğunu söyledi. Ama sözleri birçok açıdan da hem kendini yalanlamak hem de kendini zor duruma düşürmekten ibaretti. Kadın sanatçılar defalarca prova yaptılar ama son gün İsmail Kahraman'ın müdahalesiyle oyun kadınlardan steril bir hale getirildi. Kendisinin zaman zaman el işaretinden kulağının iyi duymadığını anlıyoruz. Bu görüntüleri izlemesine rağmen, bunların yalan, iftira olduğunu söyleyecek kadar gözlerinin görmediğini de anlıyoruz. Ben bir göz hekimi olarak kendisinin, eğer art niyetli değilse göz muayenesi olmasını tavsiye ediyorum. Arzu ediyorsa ben bir göz hekimiyim, kendisini muayene de edebilirim."

Emir, oyun ile ilgili görüntüleri cd olarak Kahraman'a göndereceklerini bildirdi.

Kahraman'ın dünkü Genel Kurulda Meclis Başkanvekilinin iradesini ortadan kaldırmak için Meclis Başkanlığı koltuğuna oturduğunu öne süren Emir, "İşgal ettiği koltuk, değerli bir koltuktur. Türkiye Cumhuriyetinin iki numaralı koltuğudur. Döner koltuk değildir, böylesine dönmelere müsait değildir." görüşünü dile getirdi.

Bazı sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay ziyaretine de değinen Emir, Reyhanlı'da önemli bir tiyatro gösterisi yapıldığını ileri sürdü. Bu davranışın milleti yaraladığını iddia eden Emir, "Mecliste tiyatroya tahammül edemeyenler, Reyhanlı'da klarnetli, 1 Nisan şakalı, eğlenceli, şarkılı, türkülü bir tiyatro sahnelemekten geri durmadılar. Bu tiyatroyu sahneleme sebepleri, Afrin'de Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk ordusunun kazandığı başarının AKP'nin hanesine yazılması için yapıldığını hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin "AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün deizm ile ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise Emir, toplumu dinselleştirmeye, dinselliği her alanda görünür hale getirmeye yönelik çalışmaların inanç sorununu doğurduğunu kaydetti.

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