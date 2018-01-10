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Meclis’te lüks oda tartışması! Özgür Özel isyan etti

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 19:23 | Son Güncelleme 10 saat önce

TBMM Genel Kurulu’ndaki başkanlık kürsüsünün arkasında bulunan ve Meclis Başkanı ile Başkanvekillerinin kullandığı bölümdeki tadilat tartışma konusu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın, muhalefet ve iktidarın ortak kullandıkları bu alanı, kavasların giyinme odalarını, darbe gecesi kullanılan sığınağa iniş girişini kapatarak kendisine lüks bir makam odasına dönüştürdüğünü savundu.

'GÖZLERİMİZE İNANAMADIK'

Özel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisi evi gibi kullandığını iddia ederek, "İsmail Kahraman Meclis'te inşaat işleriyle uğraşıyor. Tatilden döndükten sonra gözlerimize inanamadık. Ortak kullanım alanı vardı, gerilim artınca girip nefeslendikleri zaruri ihtiyaçları giderdiklerini, kavasların giyinip soyundukları, sığınağa iniş merdiveninin de olduğu ortak kullanım odamız vardı. Geldik gördük ki odamızı elimizden almışlar" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANI ÜZERİNDEKİ DENETİMİMİZİ ARTTIRMALIYIZ'

Öte yandan Anayasa değişiklik teklifinde bulunduklarını Özgür Özel, şöyle konuştu:

"İç tüzük ve Anayasa değişiklik teklifimiz var. Meclis Başkanı üzerindeki denetimimizi arttırmalıyız. Başta Burhan Kuzu, AKP grubundan dörtte bir oy alabileceğini düşünmüyorum. Çıkarılacak ilk Meclis başkanlığında aday da çıkarmayız yeter ki Kahraman dışında biri gelsin. Aday da çıkarmayalım. AKP tek başına aday göstersin çok istiyorsa yine bunu göstersin ama bilsin denetleneceğini."

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Anahtar Kelimeler:
TBMM meclis Özgür Özel İsmail Kahraman lüks oda

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Özgür özel çocuk kontejanından mı meclise girmiş işi gücü boş işler kendi milletvekili 2 trilyon telefon faturası ödetti meclise ses yok
ülkeyi yönetenler lüks içinde yasıyorlar sonrada çıkıp ahkam kesiyorlar biz halkın yanındayız buna sadece gülüyorum ama bu lüksü bu dünyada yasarsınız ahirette kul hakkının hesabını cehennem azabında vereceksiniz
Senin parayla mı yaptırmış. Milletin parasıyla yaptırmış, sana ne oluyor. Ne kadar haset adamlarsınız. Bu millet seviyor böyle yaşamayı.
@mozker09 senini benimi mi var harram zikkim olsun benim parami yiyenler ben bunlar sefa sürsün diye vergi vermiyorum devlete vergi veriyorum
@mozker09 adamda onu diyo zaten Milletin parasiyla bu şatafat fazla diyo. Milletin parasını savu mak suçmu oldu
@mozker09 Onlar, senin onun parasıyla lüks içinde yaşarlar ama sana da ailenle birlikte yaşaman için 1.603 TL'yi uygun görüyor!!!
@mozker09 millet mi kullanıyor?
ne milleti. ben istemiyorum sevmiyorum. senin gibiler olmamalı bu gezegende. öteki dünyada zaten net cehennemdesiniz. bu dünyada yalan cennetinizi kurun siz.. SİZDEN BÜYÜK ALLAH VAR..
ÖZGÜR ÖZEL.. İYİ GÜZEL.. .. MUHALEFET OLARAK... MİLLETİN DE HAKKINI SAVUNUN. IVIR ZIVIR İŞLERLE MİLLETİ OYALIYORSUNUZ.. MESELA... EMEKLİ YAŞI... EMEKLİ MAAŞLARI.. ZAMLAR... ???
İktidarda olanlar bunca açlık sınırında yaşayan vatandaşımız varken Atatürk'ün verdiği kadar milletin parasına değer veriyorlar mı? Bu neidr ya? Millet açken milletin parasını har vurup harman savurmuyorlar mı? Bu oda milletin vergisi ile utnamadan kendine LUX br oda yapamak ne kadar utanmazlik degil m?!! Hele o bir referendum sürecinde ve kanunların hiçe sayıldığı bir kampanya yürütülüyordu!!. Özellikle evet bloğu, uçağından makam aracına, resmi/gayriresmi parti medyasından güvenlik güçlerinin kullanımına kadar devlet imkânlarının hepsini kullanıyordu !!! Bu Islama uyar mi SAYIN AKPliler?!!!
2 milyon telf parasındanda bahsetsene
Spastik engelli bu arkadaş sakın alay etmeyin
@extrabilenadam bnce de bu aralar beyin bayağı SULANMIŞ bu adamda, YAZIK,,,,
CHP ıc ve dıs sıyasette sıfır bır partı hıc bır polıtıka uretemıyor boyle mahalle karısı gıbı gereksız dedıkoduyla gundem olusturuyor hanı nerde ıc ve dıs polıtıka ekonomı polıtıkası ıslerı guclerı gereksız ıpe sapa gelmez seylerle gundem olusturuyor vay bu ulkenın halıen muhalefet bıtık
Birgünde Ülke için çaba gösterin ne çok severmişşiniz kavga etmeyi
Cumhurbaşkanlığı sarayı yapıldığı zaman büyük maliyet ve şatafata tepki gösteren muhalefete ülkenin itibarı önemlidir diyebilen AKP zihniyeti TBMM başkanı içinde aynı düşünce içinde olur. Bu ülkede çöpten yiyeceğini temin eden insanların yaşadığı görüntüleri görünce bizi yönetenlerin saltanatlarından sonra utandım ve üzüldüm.
@unalinanc39 kılıçdaroğlu gelirse çöpede muhtaç olursun
@unalinanc39 al bi geri zekalı daha. Çöpten yiyecek temin eden birini gösterene. Ama göstermesen seni o çöpe sokarim. Senin gibiler nankordur nan kör ...
@unalinanc39 senin Türkçe’ye muhtaçlığın ne olacak peki!
HARAM ZIKKIM OLSUN
bu ülke ne çekti ise siyasilerden çekti, yahu ölmicekmisiniz bu milletin parası ile bu kadar müsrif olmayın. yeter da yeter yeter aloooooooo
Özgür e sesleniyorum vekili diyorsun ama bence sen vekil mekil diil sin. Sen Müslüman ve Türk ülkesinde salyangoz saticiligi yapıyorsun. Bizlerin evinde her duvarda Besmele Allah ve Muhammed yazıları aşıldı MEKİL bey. Sen hiç merak etme bizler seni ve senin gibileri denetliyoruz denetliycez. 2 milyon tel. faturasının daha hesabını vermediniz MEKİİLLEERR Bekleyin sizi de denetliycez bekleyin...
meclis odasinda yunup yikanip ancak pislikleri gidecek benden yana haram olsun hepsinede
Biri bu meclis başkanın ayağını kaydırsın. Sayın Cumhurbaşkanım bu adamdan kurtarın meclisi.
lan ne geri zeka insanlar var habirede size ne devletin parasiyla yapiliyor yapsinlar helal olsun diyen geyik arkadaslar jetonu arkadanmi yutuyorsunuz
fotolar eski hali yeni halini neden koymadiniz?
Ortada lüks birşey yok duvarlar en ucuz mermer olan Marmara mermeri ile kaplanmış bunların ayar olduğu şey o lavabo sebebi de belli pahalı falan da değil. Mesele abdest almakta kolaylık sağlayan o lavabo diyorlar ki ne gerek var bunlarda din iman olmadığı için bu batıyor.
dini bütün olmak bu olsa gerek burnunuzdan fitil fitil gelsin sırtımızdan inin artık din tacirleri
boşsunuz boş. kiminiz kamyon kiminiz tuvalet kiminiz oda lüksüyle uğraşıyor. işgal ettiğiniz koltuklara yazık
özgür özel madem bu kadar hassasın neden sizin millet vekili 2tirilyon telefon parası ödendiğinde sesin çıkmadı
Yav he he senin miletvekilinin telefon faturası 2 tiryon ve milet takır takır ödedi şimdi kalkmış nelerden bahsediyorsun insan önce utanır tabi insan utanır
Bu kadar lüks makam araçları vekillere bedava implant sağlık telefon harcamaları bunlardanda bahsedin herkes işine geldiği gibi...mecliste yedikleri ucuz yemeklerde cabası
yahu bu adamların başka işi gücü yok mu,,,sizin TÜRKİYE gibi bir derdiniz yok ki,,,varsa yoksa yalan dolan,,,mdürünüzde Saray da ki tuvalet kapaklarını ALTIN demişti,,temizlemeye gidince olmadığını gördü....yazıklar olsun M,KEMAL in partisi ne hallerde,,,,
siteyi cehemlikler basmış
allah korkusu yok numara yapıyolar delinir o bagazlar bunu kimse unutmasın yetim hakkı perişan eder chp mhp akp bunları unutmasın
CHP olarak milletvekilinizin devlete ödettiği iletişim giderlerini ödeyin de ondan sonra konuşun. İnsanda biraz utanma olur be. Koca CHP yi boş işler partisi yaptınız. Hakareti, hamaseti bırakın da biraz da ülkenizin gelişmesi için fikir üretin.
FAKİR FUKARANIN OYLARIYLA SEÇİLEN BUNLAR ÜLKEYİ YÖNETMEYE DEĞİL SALTANAT YAŞAMAYA GELMİŞLER İŞE BAKIN İŞLERİ DİN İMANA GELİNCEDE KİMSEYE DE KAPTIRMIYORLAR AMA DEVLETİN MİLLETİN PARALARINI BÖYLECE SORUMSUZCA HARCAMAYA BİR BİRLER ALLAH BUNLARI ISLAH ETSİN DAHA NE DEMELİ.
boş işler partisinin boş milletvekili,işleri güçleri ortalığı bulandırmak, pisliğe batmışlar iyice
Bu arkadaşlar makama yapışana kadar hizmetkar numarası yapıyor, mazbatayı alan padişah rolü yapıyor, ah birde önüne gelen kandırmasa! ama acele etmiyoruz, man kafaların almadığı man dövizleriyle, abileri abd ile anlaşanadek hayırsever olan iş adamın paralarını da kusacaklar
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