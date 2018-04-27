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Meclis'te seçim istifaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 18:07 | Son Güncelleme

Parlamentoda, aralarında AK Parti TBMM Grup Müdürü Ergen ile Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Tüney'in de bulunduğu 11 kişi, 24 Haziran 2018 seçiminde milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti

TBMM'de, aralarında AK Parti TBMM Grup Müdürü Halil Ergen ile Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney'in de bulunduğu 11 kişi, 24 Haziran 2018 seçiminde milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

Alınan bilgiye göre, Mecliste, milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa eden bürokratlar ve çalışanlar, istifa dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu.

Halil Ergen, Cemalettin Tüney, TBMM Destek Hizmetleri Başkan yardımcıları Reşit Uzel ve İhsan Mayda, eski TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Şeref İba, Müşavir Cengiz Sağlam, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığında tercüman Buket Nur Özay, Strateji Bürosundan Hasan Özgür Özen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi görevlerinden istifa etti.

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