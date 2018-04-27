Meclis'te seçim istifaları

TBMM'de, aralarında AK Parti TBMM Grup Müdürü Halil Ergen ile Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney'in de bulunduğu 11 kişi, 24 Haziran 2018 seçiminde milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.
Alınan bilgiye göre, Mecliste, milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa eden bürokratlar ve çalışanlar, istifa dilekçelerini TBMM Başkanlığına sundu.
Halil Ergen, Cemalettin Tüney, TBMM Destek Hizmetleri Başkan yardımcıları Reşit Uzel ve İhsan Mayda, eski TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcısı Şeref İba, Müşavir Cengiz Sağlam, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığında tercüman Buket Nur Özay, Strateji Bürosundan Hasan Özgür Özen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi görevlerinden istifa etti.
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