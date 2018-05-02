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Mecliste yapay zeka ve ileri teknoloji sunumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkan Yardımcısı ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Sönmez, TBMM Sanayi, Enerji, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sunum yaptı: - Sönmez: - "Yapay zekaya yatırım yapan, kullanan ülkeler, kuruluşlar 21. yüzyılda diğerlerinin çok ilerisinde olacak" - "Dronelerle gübreleme, sürücüsüz araçlar yapabilir, insan kalbi üretebilirsiniz. Daha birçok alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Türkiye'nin bunları üretmeye gücü var, ancak şu anda Türkiye'de yapay zeka konusunda çok fazla çalışma yapılmıyor"

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkan Yardımcısı ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Murat Sönmez, yapay zekaya yatırım yapan, kullanan ülkelerin ya da kuruluşların 21. yüzyılda diğerlerinin çok ilerisinde olacağını söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Komisyonda WEF'in çalışmaları hakkında sunum yapan Sönmez, merkezin, büyük veri ve nesnelerin interneti alanlarındaki yeni teknolojiler, bilimsel gelişmeler ve yapay zeka, robotik, insansız araçlar, 3D yazıcılar gibi teknolojilerin oluşturacağı yeni iş modellerine odaklandığını anlattı.

Sönmez, 9 ülkeyle çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız, teknolojinin insanlığa yararını hızlandırmak. Hükümetlerle çalışarak, altyapının hazırlanmasına yönelik çalışıyoruz. Çünkü teknolojinin hızı, ona erişebileceğimizden çok daha hızlı gelişiyor." dedi.

Teknoloji açısından yapay zekanın ve şifrelenmiş şekilde veri yönetimi sağlayan veri tabanı olarak nitelendirilen "blockchain"in çok önemli olduğuna dikkati çeken Sönmez, "blockchain" teknolojisinin kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

"Blockchain" altyapılı evrak sistemiyle tapu kaydı gibi devlet hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde yapılabileceğini anlatan Sönmez, "blockchain" altyapılı akıllı kontratlar oluşturularak yasal düzenlemelerin bu sistem üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

- "Dördüncü sanayi devrimi için büyük fırsat"

Facebook'un yaşadığı veri paylaşımı krizinin bu sistemde yaşanmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Sönmez, komutların sadece kullanım amacına yönelik verildiğini ifade etti. Verilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını aktaran Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapay zekaya yatırım yapan, kullanan ülkeler, kuruluşlar, 21. yüzyılda diğerlerinin çok ilerisinde olacak. Yapay zekanın çalışması için veriye ihtiyaç var, verinin toplanması için de nesnelerin internetinin çok büyük potansiyeli var. Bu altyapıyı kuran, veri paylaşım politikalarını düzgün yapan ülkeler diğerlerinin önüne geçecek. Şu anda sıfır noktasındayız. 4. sanayi devrimi için özellikle blockchain ve yapay zeka bence büyük bir fırsat yaratıyor. Yapay zeka konusunda yatırımı olan ülkeler var ama henüz ne yapacaklarını bilmiyorlar. Blockchain, internetten çok daha fazla etkisi olabilecek bir altyapı."

Türkiye'de, altyapısını "blockchain" sisteminin oluşturacağı çalışmalara ağırlık verilmesini öneren Sönmez, "Dronelerle gübreleme, sürücüsüz araçlar yapabilir, insan kalbi üretebilirsiniz. Daha birçok alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Türkiye'nin bunları üretmeye gücü var, ancak şu anda Türkiye'de yapay zeka konusunda çok fazla çalışma yapılmıyor." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Altunyaldız da komisyonun ülkenin ihracatına, üretimine etki sağlayacak önemli çalışmalar yaptığını anlattı. Altunyaldız, Sönmez'e TBMM logolu plaket verdi.

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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Murat Sönmez Dünya Ekonomik Forumu

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