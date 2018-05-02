Mecliste yapay zeka ve ileri teknoloji sunumu

Sönmez, 9 ülkeyle çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız, teknolojinin insanlığa yararını hızlandırmak. Hükümetlerle çalışarak, altyapının hazırlanmasına yönelik çalışıyoruz. Çünkü teknolojinin hızı, ona erişebileceğimizden çok daha hızlı gelişiyor." dedi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkan Yardımcısı ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Murat Sönmez, yapay zekaya yatırım yapan, kullanan ülkelerin ya da kuruluşların 21. yüzyılda diğerlerinin çok ilerisinde olacağını söyledi.

"Blockchain" altyapılı evrak sistemiyle tapu kaydı gibi devlet hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde yapılabileceğini anlatan Sönmez, "blockchain" altyapılı akıllı kontratlar oluşturularak yasal düzenlemelerin bu sistem üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

- "Dördüncü sanayi devrimi için büyük fırsat"

Facebook'un yaşadığı veri paylaşımı krizinin bu sistemde yaşanmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Sönmez, komutların sadece kullanım amacına yönelik verildiğini ifade etti. Verilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının mümkün olmadığını aktaran Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapay zekaya yatırım yapan, kullanan ülkeler, kuruluşlar, 21. yüzyılda diğerlerinin çok ilerisinde olacak. Yapay zekanın çalışması için veriye ihtiyaç var, verinin toplanması için de nesnelerin internetinin çok büyük potansiyeli var. Bu altyapıyı kuran, veri paylaşım politikalarını düzgün yapan ülkeler diğerlerinin önüne geçecek. Şu anda sıfır noktasındayız. 4. sanayi devrimi için özellikle blockchain ve yapay zeka bence büyük bir fırsat yaratıyor. Yapay zeka konusunda yatırımı olan ülkeler var ama henüz ne yapacaklarını bilmiyorlar. Blockchain, internetten çok daha fazla etkisi olabilecek bir altyapı."