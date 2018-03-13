Mecliste yaşanan gerginlik

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Mecliste yaşanan gerginliğe ilişkin, "Nasıl olur da bir partinin genel başkanına ahlak dışı, söylenmemesi gereken bir sözü söylersiniz. İnşallah bu vesile olur ve milletvekilleri bundan sonra daha ölçülü açıklamalarda bulunurlar, yasalara katkıda bulunurlar." dedi.

Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'dan Tokat'a giden bir yolcu otobüsünün, Çorum'un Osmancık İlçesi yakınlarında sabah saatlerinde trafik kazası yaptığını anımsattı.

Otobüsün emniyet şeridinde park etmiş tıra çarptığını ve alev topuna dönüştüğünü, güvenlik güçlerinin kaza yerindeki incelemelerinin hala devam ettiğini belirten Ilıcalı, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mustafa Ilıcalı, kazanın sürücü hatasından kaynaklandığının görüldüğünü aktararak, "Duran bir araç ve ona çarpan bir otobüs var." dedi.

Bir aracın başka bir araca 32 kilometre hızla çarpması durumunda 5 kişinin, 90 kilometrenin üzerinde bir hızla başka bir araca çarpması durumunda ise tamamının öleceğini söyleyen Ilıcalı, "Otobüsün sürücüsü ya uyudu ya da tırı fark edemedi ama bütün bunlar araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." diye konuştu.