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Mecliste yaşanan gerginlik

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı: - "Nasıl olur da bir partinin genel başkanına ahlak dışı, söylenmemesi gereken bir sözü söylersiniz. İnşallah bu vesile olur ve milletvekilleri bundan sonra daha ölçülü açıklamalarda bulunurlar, yasalara katkıda bulunurlar"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Mecliste yaşanan gerginliğe ilişkin, "Nasıl olur da bir partinin genel başkanına ahlak dışı, söylenmemesi gereken bir sözü söylersiniz. İnşallah bu vesile olur ve milletvekilleri bundan sonra daha ölçülü açıklamalarda bulunurlar, yasalara katkıda bulunurlar." dedi.

Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'dan Tokat'a giden bir yolcu otobüsünün, Çorum'un Osmancık İlçesi yakınlarında sabah saatlerinde trafik kazası yaptığını anımsattı.

Otobüsün emniyet şeridinde park etmiş tıra çarptığını ve alev topuna dönüştüğünü, güvenlik güçlerinin kaza yerindeki incelemelerinin hala devam ettiğini belirten Ilıcalı, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mustafa Ilıcalı, kazanın sürücü hatasından kaynaklandığının görüldüğünü aktararak, "Duran bir araç ve ona çarpan bir otobüs var." dedi.

Bir aracın başka bir araca 32 kilometre hızla çarpması durumunda 5 kişinin, 90 kilometrenin üzerinde bir hızla başka bir araca çarpması durumunda ise tamamının öleceğini söyleyen Ilıcalı, "Otobüsün sürücüsü ya uyudu ya da tırı fark edemedi ama bütün bunlar araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak." diye konuştu.

Ilıcalı, Türkiye'deki trafik kazalarının nedenleri ve ölen kişi sayısı hakkında da bilgiler verdi.

Kazaların yüzde 98'inin insan hatasından kaynaklandığını belirten Ilıcalı, "220 volt elektriği tutmayız, yüksek yerden atlamayız ama araba kullanırken gaza basıyoruz." ifadesini kullandı.

- Meclis'teki gerginlik

Ilıcalı, bir gazetecinin, "Meclis'te bu sabah uygun olmayan görüntülerin yaşandığını" anımsatarak, buna ilişkin görüşlerini sorması üzerine, TBMM Genel Kurulunun dün saat 14.00'de toplanarak seçim ittifakına ilişkin kanun teklifini görüşmeye başladığını dile getirerek, teklifin bugün saat 09.40'da kabul edildiğini hatırlattı.

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın yaptığı konuşmayı kabul etmediklerini vurgulayan Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Kendi Grup Başkanvekili de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den özür diledi zaten. Meclis bu kadar saat çalışıyor, insanlar gergin ve yoğun, temiz dil kullanmak lazım. Bu seviyesiz açıklamayı kınıyorum. CHP'li milletvekiline 3 birleşim Genel Kurula girmeme cezası verildi. Nasıl olur da bir partinin genel başkanına ahlak dışı, söylenmemesi gereken bir sözü söylersiniz. İnşallah bu vesile olur ve milletvekilleri bundan sonra daha ölçülü açıklamalarda bulunurlar, yasalara katkıda bulunurlar."

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