Meclisteki yeter sayıları 50 milletvekili ile değişti

COŞKUN ERGÜL - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra 550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla, yasama çalışmalarında gerekli olan yeter sayıları da değişti.

AA muhabirinin derlemelerine göre, Anayasa'nın 96'ncı maddesinde, "TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az 3'te 1'i ile toplanır." hükmü yer alıyor. Buna göre; 550 milletvekilinin yer aldığı eski sistemde toplantı yeter sayısı 184 iken, 600 milletvekili olan yeni Mecliste 200 milletvekilinin hazır bulunması ile Genel Kurul toplanabilecek.

Genel Kurulun karar alması yine Anayasa'nın 96'ncı maddesinde düzenleniyor.

Buna göre TBMM, Anayasa'da başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar veriyor ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının 4'te 1'inin bir fazlasından az olamıyor.

550 milletvekilli Mecliste 139 milletvekilinin TBMM Genel Kurulunda hazır bulunması, bir kanunun kabulü için yeterli oluyordu. 600 milletvekilli Mecliste ise bu sayı 151 olacağı için yeni dönemde karar yeter sayısı 151 olarak uygulanacak.