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"Mega projeler boş söylemlerden öteye gitmemiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "AKP'nin Ordu milletvekilleri 3 yıl boyunca 5 mega projeyi konuştular ancak bir tanesinin bile projesini çizmediler. Mega projeleri boş söylemlerden öteye gitmemiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "AKP'nin Ordu milletvekilleri 3 yıl boyunca 5 Mega Projeyi konuştular, ancak bir tanesinin bile projesini çizmediler. Mega projeleri boş söylemlerden öteye gitmemiştir." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Gülyalı ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

İlçe sakinleri ile bir kıraathane de bir araya gelen Torun, 24 Haziran'da herkesin sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.

Torun, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Ordu adına 5 Mega Proje'nin iktidar partisi üyeleri tarafından seçmenlerde vaat edildiğini anımsatarak, "Ancak aradan geçen zaman içerisinde 5 Mega Proje'nin bir tanesi bile yapılmadı. Maalesef Ordululara verilen sözler tutulmamıştır." diye konuştu.

Orduluların bunu göze alarak sandık başına gitmeleri gerektiğini belirten Torun, "Ben seçmenin bu durumu en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Ordulular bunun hesabını sandıkta soracaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin Ordu adına bundan sonra yeni vaatlerde bulunup bulunmayacağını da merak ettiğini söyleyen Torun, şöyle devam etti:

"Hangi yüzle seçmeden oy isteyecekler bekleyip göreceğiz. AKP'nin Ordu milletvekilleri 3 yıl boyunca 5 Mega Projeyi konuştular, ancak bir tanesinin bile projesini çizmediler. Maalesef her konuda olduğu gibi burada da halkımız kandırılmıştır. Mega projeleri boş söylemlerden öteye gitmemiştir."

Torun, Ordu'da yapılması planlanan şehir hastanesi projesine ilişkin de henüz gelişmenin olmadığını iddia ederek, "Şehir hastanesi açıkçası şehir efsanesine döndü. Bu projenin akıbetinin ne olup olmayacağını da kimse bilmiyor." dedi.

Seyit Torun, Ordu Çevre Yolu Projesi'nin de ödeneksizlik nedeniyle ilerlemediği ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu

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