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Mehdi Eker: 15 Temmuz'dan sonra PKK ile etkin mücadele yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehdi Eker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından PKK ile etkin bir mücadele yapıldığını ifade ederek, "FETÖ deşifre olup, onların unsurları işten çekilip, hapse atılınca PKK ile daha etkin mücadele yapılmaya başlanıldı.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehdi Eker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından PKK ile etkin bir mücadele yapıldığını ifade ederek, "FETÖ deşifre olup, onların unsurları işten çekilip, hapse atılınca PKK ile daha etkin mücadele yapılmaya başlanıldı. Bu, şehre huzur getirdi" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Şehitlik Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaşlarla bir araya gelen Eker, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Eker, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin Diyarbakır açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, "24 Haziran'da seçime gidiyoruz. Bunun bizim için ne manaya geldiği, özellikle Diyarbakır açısından önemli bir değişime, bir fırsata dönüşebileceğini biz biliyoruz. İstiyoruz ki, Diyarbakır bu fırsatı iyi değerlendirsin. Türkiye, terör belasıyla karşı karşıya kalınca, Diyarbakır gelişme hızını aynı hızla gerçekleştiremedi ve maalesef ağır sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bugün, Ak Parti'nin bütün teşvik programlarına rağmen hala işsizlik var, istihdam sorunu varsa, bunun temel sebebi terör, şiddet ve onun yarattığı güvensizlik ortamıdır" dedi. 'PKK VE FETÖ KÜRT MESELESİNİN BARIŞLA ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMİYOR' FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü PKK ile etkin bir mücadelenin başlatıldığını hatırlatan Ak Partili Mehdi Eker, FETÖ ve PKK'nın, Kürt sorununun barış içerisinde çözülmesini istemediklerini vurguladı. Eker, "Son 2 yılda özellikle hain darbe teşebbüsünden sona PKK ile daha etkin bir mücadele yapıldı. Sebebi ise, ne zaman FETÖ deşifre oldu, onunla etkin mücadele yapıldı, silahlı kuvvetler içerisinde, emniyet içerisindeki bazı FETÖ mensupları deşifre oldu, ondan sonra PKK ile etkin bir mücadele başlatıldı. Demek ki, birbiriyle bir bağlantıları var. Yani bütün husus şuydu, bunlar Türkiye'nin huzur bulmasını istemiyorlar. Ne PKK, ne de FETÖ istiyor. Dolayısıyla Kürt meselesinin barış içerisinde çözülmesini istemiyorlar. Biri, bürokrasinin içinde bulunarak, bu barış çabaların sabote ediyordu, öteki de bombalayarak, adam öldürerek, terör uygulayarak sabote ediyordu. FETÖ deşifre olup, onların unsurları işten çekilip, hapse atılınca PKK ile daha etkin mücadele yapılmaya başlanıldı. Bu, şehre huzur getirdi" ifadelerini kullandı. 'BÖLGE HALKININ ÇEKTİĞİ ACILAR TERÖRDEN KAYNAKLANDI' Mehdi Eker, buradaki ziyaretinin ardından Yenişehir ilçesine bağlı Yüksek Mahallesi'ne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge halkının yaşadığı acıların kaynağının terör olduğunu anlatan Eker, CHP'nin uygulamarıyla terör örgütünün birtakım eylemler yaptığını söyledi. Eker, "Bölgedeki kardeşlerimiz çok sıkıntılar, acılar çekti. Biz bu acıları dindirmek için, bu sıkıntıları gidermek için bir çok proje başlattık. Bu sorunların tamamı terör sorunlarından kaynaklanıyor. Terör, Cumhuriyet Halk Parti dönemlerinde, yani cumhuriyet tarihi içerisinde CHP'nin düşüncesinin, ideolojisinin ve uygulamalarının yol açtığı, oluşturduğu Kürt sorununu gerekçe gösterip, terör örgütü birtakım eylemler yaptı. Biz, dört aşamalı süreci hayata geçirdik. Birlik beraberlik dedik, kardeşlik projesi dedik, analar ağlamasın dedik, çözüm süreci dedik. Hepsini uyguladık. Dedik ki, bırakın silahları, eğer Türkiye'de adam öldürmediyseniz, kimseye zarar vermediyseniz, silahınızı bırakın gelin, burada siyaset yapın. Ne istiyorsanız, gelin burada söyleyin. Habur süreci dedikleri süreç buydu. Peki, bunu kim sabote etti, kim bozdu bunu? PKK bozdu bunu. Ve, HDP de gerekli katkıyı sağlamadı. Yeni sorunlar üretilmeye başlanıldı" dedi. Yüksek Mahallesi ziyaretinin ardından Eker, Çakmak Mahallesi sakinleriyle görüştü. Davul zurna eşliğinde karşılanan Eker, vatandaşların yaşadığı sorunları ve taleplerini dinledi. Eker, yaptığı ziyarette dile getirilen taleplerin çözümü için yetkililerle telefon görüşmesi yaparak, sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.

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